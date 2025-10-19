broken clouds
6°C
19.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ФЕРШТАПЕН ЗАБЕЛЕЖИО ДВОСТРУКИ ТРИЈУМФ У ОСТИНУ: Холанђанин славио у спринт и у главној трци

19.10.2025. 23:34 23:36
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
Коментари (0)
ferstapen
Фото: Tanjug (AP Photo/Eric Gay)

Возач Ред Була Макс Ферштапен остварио је двоструки тријумф на Великој награди Сједињених Држава, пошто је после спринта славио и у главној трци.

Холанђанин је дошао до пете победе ове сезоне, а 68. у каријери, после доминантног издања у Остину, пошто ниједног тренутка није био угрожен на челу.

Бранилац титуле је у циљу имао осам секунди педности у односу на Ланда Нориса у Мекларену, док се на трећем степенику победничког постоља нашао возач Ферарија Шарл Леклер.

Водећи у генералном пласману Оскар Пјастри трку је завршио на петом месту, а испред њега се нашао и Луис Хамилтон у другом Ферарију.

Такав расплет довео је до тога да се Ферстапен потпуно врати у борбу за титулу, пошто је свој заостатак у односу на Пјастрија смањио на 40 бодова. Између њих двојице је Норис, који има 14 бодова мање од свог тимског колеге.

Иако је Ферштапен био практично невидљив током главне трке у Тексасу, то само говори о његовој доминацији. Холанђанин је повео испред Леклера и Нориса, врло брзо се одвојио на више од секунде и током целе трке је одржавао своју предност.

Иза њега, Леклер и Норис су водили велику борбу, а били су на различитим стратегијама. Монегашанин се одлично бранио, возач Мекларена је правио и грешке, али је у два наврата успео да сломи отпор Леклера. Прво је то учинио после око 20 кругова, а затим и пет кругова пре краја, а на крају је њих двојицу делило нешто више од седам секунди.

Борба за подијум се током целе трке свела на возаче који су на њему и завршили, што потврђује чињеница да Хамилтон и Пјастри ниједног тренутка нису успели да им припрете. Аустралијанац се примакао седмоструком светском шампиону у самом финишу, на крају је разлика била само секунду, али му је понестало времена да успе да надокнади још једну позицију. Пјастри је, претходно, на старту претекао Џорџа Расела у Мерцедесу, који је кроз циљ прошао као шести.

Седмо место заузео је други возач Ред Була Јуки Цунода, испред Ника Хилкенберга из Кик Заубера и возача Хаса Олија Бермана, а последњи бод припао је двоструком светском шампиону Фернанду Алонсу.

Поред Ферштапенове доминације и борбе између Нориса и Леклера трку је обележио и инцидент између Карлоса Саинса јуниора у болиду Вилијамса и возача Мерцедеса Кимија Антонелија у раној фази. Шпанац је превише оптимистично кренуо у напад и дошло је до контакта после којег је морао да одустане, док је Антонели успео да остане у трци, али није могао боље од 13. места.

Касније је умало дошло до контакта између Бермана и Цуноде, али је млади Британац одлично реаговао, исекао кривину и спасао се, а обојица су стигли до бодова.

Наредна трка Формуле 1 вози се већ следећег викенда за Велику награду Мексика на стази „Ерманос Родригес“ у Мексико Ситију.

формула формула 1 формула један макс ферштапен
Извор:
Спорт клуб
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МЕКЛАРЕН ОДБРАНИО ТИТУЛУ: Расел победник ВН Сингапура, Ферштапен други
спорт

МЕКЛАРЕН ОДБРАНИО ТИТУЛУ: Расел победник ВН Сингапура, Ферштапен други

05.10.2025. 16:13 16:15
Волим
0
Коментар
0
Сачувај