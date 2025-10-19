ФЕРШТАПЕН ЗАБЕЛЕЖИО ДВОСТРУКИ ТРИЈУМФ У ОСТИНУ: Холанђанин славио у спринт и у главној трци
Возач Ред Була Макс Ферштапен остварио је двоструки тријумф на Великој награди Сједињених Држава, пошто је после спринта славио и у главној трци.
Холанђанин је дошао до пете победе ове сезоне, а 68. у каријери, после доминантног издања у Остину, пошто ниједног тренутка није био угрожен на челу.
Бранилац титуле је у циљу имао осам секунди педности у односу на Ланда Нориса у Мекларену, док се на трећем степенику победничког постоља нашао возач Ферарија Шарл Леклер.
Водећи у генералном пласману Оскар Пјастри трку је завршио на петом месту, а испред њега се нашао и Луис Хамилтон у другом Ферарију.
Такав расплет довео је до тога да се Ферстапен потпуно врати у борбу за титулу, пошто је свој заостатак у односу на Пјастрија смањио на 40 бодова. Између њих двојице је Норис, који има 14 бодова мање од свог тимског колеге.
Иако је Ферштапен био практично невидљив током главне трке у Тексасу, то само говори о његовој доминацији. Холанђанин је повео испред Леклера и Нориса, врло брзо се одвојио на више од секунде и током целе трке је одржавао своју предност.
Иза њега, Леклер и Норис су водили велику борбу, а били су на различитим стратегијама. Монегашанин се одлично бранио, возач Мекларена је правио и грешке, али је у два наврата успео да сломи отпор Леклера. Прво је то учинио после око 20 кругова, а затим и пет кругова пре краја, а на крају је њих двојицу делило нешто више од седам секунди.
Борба за подијум се током целе трке свела на возаче који су на њему и завршили, што потврђује чињеница да Хамилтон и Пјастри ниједног тренутка нису успели да им припрете. Аустралијанац се примакао седмоструком светском шампиону у самом финишу, на крају је разлика била само секунду, али му је понестало времена да успе да надокнади још једну позицију. Пјастри је, претходно, на старту претекао Џорџа Расела у Мерцедесу, који је кроз циљ прошао као шести.
Седмо место заузео је други возач Ред Була Јуки Цунода, испред Ника Хилкенберга из Кик Заубера и возача Хаса Олија Бермана, а последњи бод припао је двоструком светском шампиону Фернанду Алонсу.
Поред Ферштапенове доминације и борбе између Нориса и Леклера трку је обележио и инцидент између Карлоса Саинса јуниора у болиду Вилијамса и возача Мерцедеса Кимија Антонелија у раној фази. Шпанац је превише оптимистично кренуо у напад и дошло је до контакта после којег је морао да одустане, док је Антонели успео да остане у трци, али није могао боље од 13. места.
Касније је умало дошло до контакта између Бермана и Цуноде, али је млади Британац одлично реаговао, исекао кривину и спасао се, а обојица су стигли до бодова.
Наредна трка Формуле 1 вози се већ следећег викенда за Велику награду Мексика на стази „Ерманос Родригес“ у Мексико Ситију.