overcast clouds
6°C
19.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МИЛОЈЕВИЋ ПОСЛЕ УБЕДЉИВЕ ПОБЕДЕ: Видели смо Звездину будућност на терену, жао ми је што није било навијача

19.10.2025. 22:00 22:02
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ФК Црвена звезда
Коментари (0)
milojevic
Фото: ФК Црвена звезда

Фудбалери Црвена звезде убедљиво су савладали екипу ИМТ резултатом 6:1 на стадиону “Рајко Митић” у оквиру 12. кола Суперлиге Србије.

Након утакмице шеф стручног штаба Владан Милојевић је поделио утиске.

- Једна добра утакмица са доста голова. Жао ми је што није било навијача, али сам сигуран да су уживали иза малих екрана. Задовољан сам, доста сегмената на којима смо радили успели смо да имплементирамо данас. Наравно, има и ствари које треба да исправимо. Видели сте доста младих играча данас, то је наша будућност. Водимо рачуна о њима, напредују на добар начин и не треба да се плашимо за будућност - истакао је Милојевић.

Посебну пажњу стратег наше екипе посветио је младим фудбалерима који су добили прилику на данашњој утакмици.

- Млади играчи из тренинга у тренинг напредују. Сви су они прекомандовани, посебно Лука Зарић који је последњи прикључен првом тиму. Када играју са овако добрим и професионалним играчима, који им дају нестварну подршку, то је за њих огромна привилегија. Вредни су, што се и види на терену. Авдић је одиграо добру утакмицу, такође и Лука Зарић, док Василије Костов већ игра као одрастао човек. То ме радује и верујем да у комбинацији са искуснијима који им несебично деле савете, њихов напредак иде у најбољем могућем смеру.

На крају, стратег црвено-белих је најавио да следи фокус на европски изазов.

-Сада ћемо полако да размишљамо о Браги. Идемо да играмо против веома доброг противника и морамо да се спремимо на најбољи могући начин - закључио је Милојевић.

владан милојевић фк црвена звезда суперлига србије фудбал Суперлига Србије суперлига србије у фудбалу
Извор:
Дневник/ФК Црвена звезда
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ГОЛЕАДА ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ ПРОТИВ ИМТ-а:  Хет-трик Иванића, Арнаутовић и Костов "испратили" капитена
ivanic

ГОЛЕАДА ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ ПРОТИВ ИМТ-а:  Хет-трик Иванића, Арнаутовић и Костов "испратили" капитена

19.10.2025. 21:36 21:50
Волим
0
Коментар
0
Сачувај