МИЛОЈЕВИЋ ПОСЛЕ УБЕДЉИВЕ ПОБЕДЕ: Видели смо Звездину будућност на терену, жао ми је што није било навијача
Фудбалери Црвена звезде убедљиво су савладали екипу ИМТ резултатом 6:1 на стадиону “Рајко Митић” у оквиру 12. кола Суперлиге Србије.
Након утакмице шеф стручног штаба Владан Милојевић је поделио утиске.
- Једна добра утакмица са доста голова. Жао ми је што није било навијача, али сам сигуран да су уживали иза малих екрана. Задовољан сам, доста сегмената на којима смо радили успели смо да имплементирамо данас. Наравно, има и ствари које треба да исправимо. Видели сте доста младих играча данас, то је наша будућност. Водимо рачуна о њима, напредују на добар начин и не треба да се плашимо за будућност - истакао је Милојевић.
Посебну пажњу стратег наше екипе посветио је младим фудбалерима који су добили прилику на данашњој утакмици.
- Млади играчи из тренинга у тренинг напредују. Сви су они прекомандовани, посебно Лука Зарић који је последњи прикључен првом тиму. Када играју са овако добрим и професионалним играчима, који им дају нестварну подршку, то је за њих огромна привилегија. Вредни су, што се и види на терену. Авдић је одиграо добру утакмицу, такође и Лука Зарић, док Василије Костов већ игра као одрастао човек. То ме радује и верујем да у комбинацији са искуснијима који им несебично деле савете, њихов напредак иде у најбољем могућем смеру.
На крају, стратег црвено-белих је најавио да следи фокус на европски изазов.
-Сада ћемо полако да размишљамо о Браги. Идемо да играмо против веома доброг противника и морамо да се спремимо на најбољи могући начин - закључио је Милојевић.