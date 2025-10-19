overcast clouds
СПАРТАК ЗА ДВА МИНУТА РЕШИО ДУЕЛ ПРОТИВ РАДНИЧКОГ: Осеи и Томовић испратили Нишлије

19.10.2025. 21:53 21:56
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Фудбалери Спартак Ждрепчеве крви за два минута решили су дилеме и уписали победу над нишким Радничким – 2:0 (2:0).

Голови одлуке, Бонгу Осеија и Стефана Томовића, обрадовали су Суботичане и најавили бег екипе Ђорђа Туторића са зачеља.

Фуриозан финиш Спартака наплаћен је са два гола. Најпре се Осеи одлично снашао на сјајну асистенцију Леа Антонија, „прегазио“ Мићевића и са десне стране матирао голмана Манојловића.

Свега два минута касније нова фуриозна акција суботичког тима. Опет се у центру пажње нашао Осеи, Рамирез погодио стативу, на одбијену лопту натрчао Томовић и распалио за – 2:0!

Нападао је Спартак и у наставку, недуго затим поново запретио преко Осеија.

Офанзивац из Гане повредио се у 20. минуту и место уступио Стефану Стојановићу.

Шансу утакмице Нишлије су пропустиле у 53. минуту. Са 11 метара, Радивој Босић гађао је преко гола Дулића.

Извесно је тада било, бодови ће остати на северу Србије.

Спартак – Раднички Ниш 2:0 (2:0)

СУБОТИЦА: Стадион: Градски. Гледалаца: 500. Судија: Андрија Стојановић (Београд). Стрелци: 1:0 – Осеи у 13, 2:0 – Томовић у 15. минуту. 

СПАРТАК ЖК: Дулић – Билинги, Милуновић, Суботић – Секулић, Лео, Рамирез (од 84. Ебука), Чејић (од 76. Павловић) – Линколн (од 76. Крсмановић), Осеи (од 20. Стојановић), Томовић (од 84. Мехмедовић).

РАДНИЧКИ: Манојловић – Мијаиловић (од 65. Белаковић), Мићевић (од 46. Јамкам), Павловић, Ашковски (од 46. Милијан Илић) – Нишић (од 77. Коне), Милосављевић – Николић, Срећковић (од 46. Вања Илић), Босић – Спасић.

 

Пласман обезедио Sofascore

 

ФК Спартак Ждрепчевa крв фк спартак ждрепчева крв фк спартак суботица фк раднички фк раднички ниш суперлига србије фудбал Суперлига Србије суперлига србије у фудбалу
Извор:
Спорт клуб
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
