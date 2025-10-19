СПАРТАК ЗА ДВА МИНУТА РЕШИО ДУЕЛ ПРОТИВ РАДНИЧКОГ: Осеи и Томовић испратили Нишлије
Фудбалери Спартак Ждрепчеве крви за два минута решили су дилеме и уписали победу над нишким Радничким – 2:0 (2:0).
Голови одлуке, Бонгу Осеија и Стефана Томовића, обрадовали су Суботичане и најавили бег екипе Ђорђа Туторића са зачеља.
Фуриозан финиш Спартака наплаћен је са два гола. Најпре се Осеи одлично снашао на сјајну асистенцију Леа Антонија, „прегазио“ Мићевића и са десне стране матирао голмана Манојловића.
Свега два минута касније нова фуриозна акција суботичког тима. Опет се у центру пажње нашао Осеи, Рамирез погодио стативу, на одбијену лопту натрчао Томовић и распалио за – 2:0!
Нападао је Спартак и у наставку, недуго затим поново запретио преко Осеија.
Офанзивац из Гане повредио се у 20. минуту и место уступио Стефану Стојановићу.
Шансу утакмице Нишлије су пропустиле у 53. минуту. Са 11 метара, Радивој Босић гађао је преко гола Дулића.
Извесно је тада било, бодови ће остати на северу Србије.
Спартак – Раднички Ниш 2:0 (2:0)
СУБОТИЦА: Стадион: Градски. Гледалаца: 500. Судија: Андрија Стојановић (Београд). Стрелци: 1:0 – Осеи у 13, 2:0 – Томовић у 15. минуту.
СПАРТАК ЖК: Дулић – Билинги, Милуновић, Суботић – Секулић, Лео, Рамирез (од 84. Ебука), Чејић (од 76. Павловић) – Линколн (од 76. Крсмановић), Осеи (од 20. Стојановић), Томовић (од 84. Мехмедовић).
РАДНИЧКИ: Манојловић – Мијаиловић (од 65. Белаковић), Мићевић (од 46. Јамкам), Павловић, Ашковски (од 46. Милијан Илић) – Нишић (од 77. Коне), Милосављевић – Николић, Срећковић (од 46. Вања Илић), Босић – Спасић.