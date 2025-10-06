broken clouds
Нови Сад
МИЛОСАВЉЕВИЋ У МАЛМЕУ ЗА 2,2 МИЛИОНА ЕВРА: Железничар оборио рекорд шведског фудбала

06.10.2025. 17:40 17:55
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Б. Стојковски
zeleznicar
Фото: ФК Железничар

Фудбалер Железничара из Панчева Јован Милосављевић члан националне селекције У-19, од данас је и званично члан ФК Малме из Шведске.

Уговор је потписан на 5 година, али ће Милосављевић у свом матичном клубу, Железничару, остати до краја фудбалске полусезоне 2025/26.

Прелазак у Малме представља највећи трансфер у историји клуба из Шведске, у износу од 2,2 милиона евра, уз проценте од даље продаје.

Милосављевић је после потписивања рекао:

– Мало је рећи да сам пресрећан. Све што ми се дешава од доласка у Железничар је остварење мог сна. Свестан сам да су пре свега моје добре партије у Суперлиги, позив за националну селекцију, али и комплетан менаџмент разлог због којег сам сада овде где јесам. Драго ми је да ћу остати у Железничару до краја полусезоне и да ћу мојим саиграчима помоћи да будемо на што вишем месту на табели. Захваљујем се и њима, као и комплетном стручном штабу и управи Железничара на подршци и поверењу.

Задовољство највећим трансфером у историји шведског клуба, али и Железничара, исказао је и генерални директор Бојан Шаранов:

– За нас који смо у клубу, сам трансфер није изненађење, јер месецима уназад радимо на изградњи наших играча, кроз национално првенство, али и кроз лични напредак у вођењу каријера. Поносни смо што је његов потпис управо највећи у историји клуба, где га медијски пореде са Паулом Larssonom, који је највећа продаја у историји Малмеа, где је касније прешао у Ајнтрахт за 13,5 милиона евра. Морам напоменути да смо имали и далеко уносније понуде за Јована, али нама као клубу акценат је на развоју и спреми играча у средини где ће фудбалски напредовати, а не на чистој финансијској користи. За нас је сваки играч на првом месту и то је наша визија.

Б. Стојковски                                                                                                                                                      

 

 

фк железничар
Спорт Фудбал
