„Из Кисача у Новом Саду за 8, из Степановићева за 11, из Змајева за 14 минута“ МИЋИН О НОВОЈ ДЕОНИЦИ БРЗЕ ПРУГЕ: Бољи квалитет живота и за оне који не живе у центру

Након што је деоница брзе пруге Београд–Будимпешта, на релацији Нови Сад–Суботица, пуштена у саобраћај, грађани ће од среде моћи да је користе и за путовања.
Тим поводом за Јуроњуз Србија говорио је градоначелник Новог Сада Жарко Мићин, који је истакао вишеструки значај ове инфраструктурне инвестиције за Нови Сад, Војводину и целу Србију.
Говорећи о свом личном искуству у вожњи новим возом, Мићин је рекао да је комфор на изузетно високом нивоу.
Возио сам се тим возом заједно с председником Вучићем и могу да кажем да је комфор невероватан. Као да седите у авиону, можда чак и бољи осећај. Од Новог Сада до Суботице стиже се за свега 40 минута, рекао је Мићин за Јуроњуз.
Мићин је оценио да квалитет железничког саобраћаја осликава и способност државе да спроводи велике пројекте.
Србија има више од 3.380 километара пруге, што показује колики посао нас још чека. Али оно што је до сада урађено, укључујући ову брзу пругу, заиста је импресивно, рекао је градоначелник, додајући да су реакције грађана на нову пругу искључиво позитивне.
Навео је и занимљив детаљ из вожње – видео снимак са новчићем који је стајао усправно на столу без померања, као доказ стабилности и квалитета вожње.
Нови Сад као чвориште
Мићин је указао на локалне бенефите које нова пруга доноси грађанима Новог Сада и околних места.
Људи ће моћи да живе у Кисачу, Степановићеву, Змајеву, а да раде у Новом Саду. Из Кисача се стиже за осам минута, из Степановићева за 11, из Змајева за 14 минута. То значајно подиже квалитет живота, нагласио је.
Додао је да ће становници имати више слободе у избору места становања, без потребе да живе у центру града.
Иако градска железничка станица није у надлежности локалне самоуправе, Мићин је рекао да је на отварању пруге добио информације о њеном тренутном статусу. Како наводи, биће потребни додатни радови на крилима А и Д, јер анализа стабилности показује да тренутни услови нису безбедни.
Идеја је била да се омогући пролаз до оба перона, али сада знамо да ће бити потребни додатни захвати. У међувремену, Петроварадин остаје оптерећен, и зато морамо додатно интервенисати, објаснио је.
Навео је да су у Петроварадину већ урађене интервенције на паркинг простору, али ће бити потребне и саобраћајне измене. Посебно је истакао проблем стварања колона на државном путу код скретања за Сремске Карловце.
Станица у Петроварадину није пројектована за толики број путника, поручио је Мићин.
Привремено стајалиште у плану
Градоначелник је открио да је у разматрању и нова локација за привремено стајалиште у самом граду.
Инфраструктура железнице предложила је да се у граду отвори привремено стајалиште. Град би уредио приступне саобраћајнице, а они станицу. То би значајно растеретило Петроварадин док се станица не оспособи, рекао је.
За сада нема прецизних рокова ни за завршетак радова на главној станици, ни за реализацију привременог решења, али Мићин истиче да ће јавност бити обавештена чим буду познати сви детаљи.
Споменик жртвама несреће – конкурс у припреми
Градоначелник се осврнуо и на иницијативу за постављање споменика жртвама несреће када је пала надстрешница.
"Одржане су две седнице комисије, чији рад поштујем и у који се нисам мешао. Очекујем да се ускоро усвоји текст конкурса и да буде расписан. То иде спорије него што сам желео, али процес је врло осетљив и мора бити темељно припремљен", истакао је Мићин.
Напоменуо је да ће конкурс бити анониман, те да комисија неће знати идентитет уметника, већ ће бирати решење искључиво на основу квалитета идејног предлога.
Говорећи о водоснабдевању, Мићин је подсетио да су га по доласку на функцију затекле рестрикције воде.
"Одмах смо реаговали. Урадили смо регенерацију три бунара, сада радимо четврти. Планирамо нове дренове, а у току су истраживања за нови бунар на Петроварадинској Ади. Обезбедили смо и средства за нову цевну галерију", навео је.
Како каже, резултати су већ видљиви – ово је прво лето без рестрикција у последњих неколико година, упркос ниском водостају и тзв. зимској суши.
Захваљујући свим тим мерама, стабилизовали смо снабдевање. Институт за јавно здравље свакодневно контролише квалитет и могу да кажем да Новосађани пију вероватно најквалитетнију воду у Србији, закључио је Мићин.