overcast clouds
14°C
06.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УСКОРО НОВА ТУРИСТИЧКА УСЛУГА У РУМИ Изнајмљивање бицикала путем мобилне апликације

06.10.2025. 11:59 12:04
Пише:
Силвиа Ковач
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Рума
Фото: Општина Рума

РУМА: Нова услуга, изнајмљивање туристичких бицикала путем мобилне апликације, ускоро ће бити уведена у Руми.

Наиме, на седници Општинског већа усвојена је измена Плана јавних набавки Општинске управе, јер је та локална самоуправа на конкурсу Министарства туризма добила 17 милиона динара за реализацију пројекта „E-bike”.

- Планирана је куповина 32 бицикла и постављање паркинг станица на четири локације у Руми. Изнајмљивање ће бити могуће путем апликације, а цена ће бити приступачна, размотрићемо чак и могућност да она буде симболична. Пројекат носи више специфичних циљева, од увођења електронског система за изнајмљивање бицикала намењеног и грађанима и туристима, до промоције здравог начина живота и подстицања еколошки прихватљивих начина кретања - рекао је председник Општине Рума Душан Љубишић.

Очекивања су да ће ова услуга смањити употребу аутомобила и емисију штетних гасова, али и повећати дужину боравка туриста у Руми, нудећи им активнији начин упознавања са локалним садржајима.

рума изнајмљивање
Извор:
Дневник
Пише:
Силвиа Ковач
Војводина Срем
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај