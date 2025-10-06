УСКОРО НОВА ТУРИСТИЧКА УСЛУГА У РУМИ Изнајмљивање бицикала путем мобилне апликације
РУМА: Нова услуга, изнајмљивање туристичких бицикала путем мобилне апликације, ускоро ће бити уведена у Руми.
Наиме, на седници Општинског већа усвојена је измена Плана јавних набавки Општинске управе, јер је та локална самоуправа на конкурсу Министарства туризма добила 17 милиона динара за реализацију пројекта „E-bike”.
- Планирана је куповина 32 бицикла и постављање паркинг станица на четири локације у Руми. Изнајмљивање ће бити могуће путем апликације, а цена ће бити приступачна, размотрићемо чак и могућност да она буде симболична. Пројекат носи више специфичних циљева, од увођења електронског система за изнајмљивање бицикала намењеног и грађанима и туристима, до промоције здравог начина живота и подстицања еколошки прихватљивих начина кретања - рекао је председник Општине Рума Душан Љубишић.
Очекивања су да ће ова услуга смањити употребу аутомобила и емисију штетних гасова, али и повећати дужину боравка туриста у Руми, нудећи им активнији начин упознавања са локалним садржајима.