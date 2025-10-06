ИЗ МАТИЧАРСКОГ ЗВАЊА: Умрли
Протекле недељу у Новом Саду су преминули:
Зорка Госпић рођ. Чепић (1948), Бранислав Ђурђев (1950), Љубица Аџић рођ. Аџић (1955), Наташа Брадић рођ. Руприх (1946), Рада Тубић (1952), Срђан Радаковић (1948), Терка Крстић рођ. Јовановић (1956), Вера Дунђин рођ. Јовановић (1933), Зоран Пешић (1957), Ружица Стејић рођ. Стејић (1938), Надежда Ксионжик рођ. Ракић (1970), Вукосава Зељковић рођ. Јандрић (1962), Ференц Рока (1963), Јан Прокопец (1940), Мира Шобић рођ. Вилотијевић (1960), Ранко Илић (1952), Наталија Слепчев рођ. Лошкин (1937), Александра Кострешевић рођ. Влаховић (1964), Славица Живановић рођ. Николов (1957), Драго Двизац (1949), Рада Шеин (1958), Никола Арановић (1951), Жељко Макар (1960), Миладин Поповић (1939), Биљана Ступар рођ. Гавриловић (1972), Шимица Веселиновић рођ. Чиријак (1933)