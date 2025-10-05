УБЕДЉИВ ПОРАЗ БАРСЕЛОНЕ: Севиља се распуцала као 1951. године
05.10.2025. 20:53 20:55
Коментари (0)
Фудбалери Севиље убедљиво су савладали Барселону резултатом 4:1 у утакмици осмог кола шпанске Ла Лиге.
Стрелци за домаћина били су Алексис Санчез у 13. из пенала, Исак Ромеро у 36, Хозе Анхел Кармона у 90. и Акор Адамс у 90+6. минуту.
Једини гол за Барселону постигао је Маркус Рашфорд у 45+7. минуту.
Немања Гудељ играо је за Севиљу од 61. минута.
Ово је Каталонцима најгори пораз од Севиље још од 1951. године када је Барселона изгубила 0:4.
Барселона је друга на табели са 19 бодова, два мање од Реала, док је Севиља пета са 13 бодова.