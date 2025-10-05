overcast clouds
УБЕДЉИВ ПОРАЗ БАРСЕЛОНЕ: Севиља се распуцала као 1951. године

05.10.2025. 20:53
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/Дневник
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Jose Breton

Фудбалери Севиље убедљиво су савладали Барселону резултатом 4:1 у утакмици осмог кола шпанске Ла Лиге.

Стрелци за домаћина били су Алексис Санчез у 13. из пенала, Исак Ромеро у 36, Хозе Анхел Кармона у 90. и Акор Адамс у 90+6. минуту.

Једини гол за Барселону постигао је Маркус Рашфорд у 45+7. минуту.

Немања Гудељ играо је за Севиљу од 61. минута. 

Ово је Каталонцима најгори пораз од Севиље још од 1951. године када је Барселона изгубила 0:4. 

Барселона је друга на табели са 19 бодова, два мање од Реала, док је Севиља пета са 13 бодова.

барселона севиља
Извор:
ТАНЈУГ/Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
