ШКОЛА У РАКОВЦУ ДОБИЈА НОВИ ИЗГЛЕД И директор засукао рукаве и помогао радницима

05.10.2025. 18:55 19:07
Пише:
Дневник
Извор:
Dnevnik
школа
Фото: приватна архива

Наставља се уређење школе у Раковцу.

После два игралишта у дворишту школе, једног за школски, другог за претшколски узраст, Покрајина је у сарадњи са општином Беочин финансирала замену спољне столарије. 

Први пут од кад школа постоји уграђени су квалитетни ПВЦ прозори. Очекује се да деца ускоро крену у нове учионице и да користе салу а упоредо се ради на томе и да се уведе централно грејање у све просторије старе школе.

Како се наводи, овим радовима, након уградње ПВЦ столарије, прикључио се и директор ОШ „Јован Грчић Миленко“, Драган Митић који је засукао рукаве и склањао шут како би се радови убрзали и деца сутра у препосневну смену кренула у своју школу у новом, лепшем, сигурнијем и топлијем руху.

уређење школе раковац реконструкција школе
Извор:
Dnevnik
Пише:
Дневник
Војводина Срем
