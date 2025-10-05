ШКОЛА У РАКОВЦУ ДОБИЈА НОВИ ИЗГЛЕД И директор засукао рукаве и помогао радницима
05.10.2025. 18:55 19:07
Коментари (0)
Наставља се уређење школе у Раковцу.
После два игралишта у дворишту школе, једног за школски, другог за претшколски узраст, Покрајина је у сарадњи са општином Беочин финансирала замену спољне столарије.
Први пут од кад школа постоји уграђени су квалитетни ПВЦ прозори. Очекује се да деца ускоро крену у нове учионице и да користе салу а упоредо се ради на томе и да се уведе централно грејање у све просторије старе школе.
Како се наводи, овим радовима, након уградње ПВЦ столарије, прикључио се и директор ОШ „Јован Грчић Миленко“, Драган Митић који је засукао рукаве и склањао шут како би се радови убрзали и деца сутра у препосневну смену кренула у своју школу у новом, лепшем, сигурнијем и топлијем руху.