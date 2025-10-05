ГОЛГЕТЕРСКИ ФИНИШ ЗВЕЗДЕ: Црвено-бели убедљиви у Крушевцу
Фудбалери Црвене звезде су савладали крушевачки Напредак резултатом 0:3 у оквиру 11. кола Суперлиге Србије.
У листу стрелаца уписали су се Василије Костов у 45+4. минуту из пенала, Питер Олањинка у 82. и Јунг Ву Сеол у 91. минуту.
Пред крај првог дела игре Вулић је у казненом простору играо руком, а главни арбитар меча је након ВАР провере досудио једанаестерац за Звездз. Прецизан са беле тачке је у 45. минуту био Костов, који је сигурно извео казнени ударац и довео црвено-беле у предност.
У наставку игре београдски црвено-бели су контролисали меч, имали иницијативу и продорима по боковима покушавали да озбиљније угрозе гол екипе из Крушевца.
Звездин Нигеријац је успео да се упише у листу стрелаца и повиси предност црвено-белих. Играо се 82. минут када је Лековић успео да сачува лопту поред два играча Напретка у срцу шеснаестерца, а затим и да је проследи до Олањинке који је упутио снажан ударац и затресао мрежу екипе из Крушевца. Коначан резултат меча је поставио дефанзивац нашег тима Јунг Ву Сеол. Проиграо је Зарић капитена Звезде, а целу акцију је одлично испратио Сеол, који је након додавања Иванића шутирао у даљи угао са ивице петерца и постигао последњи погодак на мечу.