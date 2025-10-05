overcast clouds
10°C
05.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ГОЛГЕТЕРСКИ ФИНИШ ЗВЕЗДЕ: Црвено-бели убедљиви у Крушевцу

05.10.2025. 21:11 21:17
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Црвена звезда
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Фудбалери Црвене звезде су савладали крушевачки Напредак резултатом 0:3 у оквиру 11. кола Суперлиге Србије.

У листу стрелаца уписали су се Василије Костов у 45+4. минуту из пенала, Питер Олањинка у 82. и Јунг Ву Сеол у 91. минуту.

Пред крај првог дела игре Вулић је у казненом простору играо руком, а главни арбитар меча је након ВАР провере досудио једанаестерац за Звездз. Прецизан са беле тачке је у 45. минуту био Костов, који је сигурно извео казнени ударац и довео црвено-беле у предност.

У наставку игре београдски црвено-бели су контролисали меч, имали иницијативу и продорима по боковима покушавали да озбиљније угрозе гол екипе из Крушевца. 

Звездин Нигеријац је успео да се упише у листу стрелаца и повиси предност црвено-белих. Играо се 82. минут када је Лековић успео да сачува лопту поред два играча Напретка у срцу шеснаестерца, а затим и да је проследи до Олањинке који је упутио снажан ударац и затресао мрежу екипе из Крушевца. Коначан резултат меча је поставио дефанзивац нашег тима Јунг Ву Сеол. Проиграо је Зарић капитена Звезде, а целу акцију је одлично испратио Сеол, који је након додавања Иванића шутирао у даљи угао са ивице петерца и постигао последњи погодак на мечу.

Пласман обезедио Sofascore
фк црвена звезда суперлига фудбал
Извор:
ФК Црвена звезда
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај