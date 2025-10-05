ОБУСТАВА САОБРАЋАЈА НА ПЕТЉИ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Овако ће се путовати до 13. октобра
Радови на рехабилитацији натпутњака трају до 13. октобра
Јавно предузеће „Путеви Србије“ обавештава грађане да су у току радови у оквиру треће фазе рехабилитације натпутњака у петљи Сремска Митровица, на државном путу I А реда број 3, деоница петља Сремска Митровица – петља Рума.
Радови ће трајати до 13. октобра 2025. године, а током овог периода саобраћај је обустављен на самом натпутњаку.
Промена режима саобраћаја
Током извођења радова, саобраћај испод натпутњака одвија се возним и зауставним тракама у оба смера, док су претицајне траке затворене.
Обустава саобраћаја на делу петље Сремска Митровица подразумева да је онемогућено:
искључење возила са ауто-пута из правца Београда ка Сремској Митровици,
као и укључење возила на ауто-пут у смеру од Сремске Митровице ка Шиду, односно ка државној граници са Хрватском.
Алтернативни путни правци
За возила која се крећу из смера Београда ка Сремској Митровици: државни пут I Б реда број 21 и II А реда број 120, преко Руме и Вогња.
За возила која се крећу из смера Сремске Митровице ка Шиду: државни пут I Б реда број 20 и II А реда број 120, преко Лаћарка и Мартинаца до петље Кузмин.
Завршетак радова
Очекује се да ће сви радови на рехабилитацији натпутњака бити завршени до 29. октобра 2025. године, уколико временски услови то дозволе.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.