ЦРВЕНО-БЕЛИ ОСЛАБЉЕНИ ДОЧЕКУЈУ ЗАДАР – Сферопулос: Желимо да покажемо напредак
Кошаркаши Црвене звезде дочекују у понедељак од 20 часова екипу Задра на старту нове сезоне АБА лиге.
Црвено-бели овај меч очекују без неколицине играча који су одсутни због повреда. У понедељак увече на паркету “Пионира” неће бити капитена Огњена Добрића, Уроша Плавшића, Девонте Грејема који се опоравља од повреде, док у наредном периоду тренер Јанис Сферопулос неће моћи да рачуна ни на Хасиела Ривера (стопало), Ајзеу Кенана (колено). У понедељак неће у тиму бити ни Николе Калинића који одрађује суспензију из финиша претходне сезоне због казне изречена током утакмице у Подгорици...
– Наш тим биће у понедељак јачи за плејмејкера Јага Дос Сантоса који се прикључио тренинзима тима од петка, док ће литвански центар Донатас Мотејунас који такође тренира са екипом деби имати против Фенербахчеа у Истанбулу. Присуство два нова играча на позицијама 1 и 5 већ на првим тренинзима са екипом донео је додатни квалитет и ширину тиму који је тренутно десеткован повредама важних играча – наводи се на сајту црвено-белих.
Тренер Звезде Јанис Сферопулос истакао је уочи утакмице:
– Очекује нас важна утакмица, не само зато што је у питању прва утакмица у АБА лиги, већ зато што желимо да покажемо напредак гледајући претходне мечеве. Морамо као и увек да се држимо нашег плана и договора и у нападу и у одбрани свих 40 минута. Наша концентрација је кључна за ову утакмицу с обзиром да се састајемо са чврстим тимом који зна да игра и који има искуства.
Капитен Дејан Давидовац је додао да је ово важна утакмица за његов тим.
– Имамо пуно проблема на старту нове сезоне са бројним одсуствима играча, што нас је приморало да мењамо много тога у игри. Стигла су два нова играча и верујем да ће нам помоћи у наставку сезоне. Екипу Задра схватамо максимално озбиљно, добар искусан тим, али уз подршку наших навијача верујем да можемо добро да стартујемо у АБА лиги ове сезоне.
Утакмица се игра у хали “Александар Николић” капије хале за власнике сезонских карата биће отворене од 18 часова.