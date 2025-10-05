overcast clouds
ЦРВЕНО-БЕЛИ ОСЛАБЉЕНИ ДОЧЕКУЈУ ЗАДАР – Сферопулос: Желимо да покажемо напредак

05.10.2025. 16:28 16:29
Пише:
Дневник
Извор:
КК Црвена звезда
Коментари (0)
спорт
Фото: КК Црвена звезда

Кошаркаши Црвене звезде дочекују у понедељак од 20 часова екипу Задра на старту нове сезоне АБА лиге.

Црвено-бели овај меч очекују без неколицине играча који су одсутни због повреда. У понедељак увече на паркету “Пионира” неће бити капитена Огњена Добрића, Уроша Плавшића, Девонте Грејема који се опоравља од повреде, док у наредном периоду тренер Јанис Сферопулос неће моћи да рачуна ни на Хасиела Ривера (стопало), Ајзеу Кенана (колено). У понедељак неће у тиму бити ни Николе Калинића који одрађује суспензију из финиша претходне сезоне због казне изречена током утакмице у Подгорици...

– Наш тим биће у понедељак јачи за плејмејкера Јага Дос Сантоса који се прикључио тренинзима тима од петка, док ће литвански центар Донатас Мотејунас који такође тренира са екипом деби имати против Фенербахчеа у Истанбулу. Присуство два нова играча на позицијама 1 и 5 већ на првим тренинзима са екипом донео је додатни квалитет и ширину тиму који је тренутно десеткован повредама важних играча – наводи се на сајту црвено-белих. 

Тренер Звезде Јанис Сферопулос истакао је уочи утакмице:

– Очекује нас важна утакмица, не само зато што је у питању прва утакмица у АБА лиги, већ зато што желимо да покажемо напредак гледајући претходне мечеве. Морамо као и увек да се држимо нашег плана и договора и у нападу и у одбрани свих 40 минута. Наша концентрација је кључна за ову утакмицу с обзиром да се састајемо са чврстим тимом који зна да игра и који има искуства.

Капитен Дејан Давидовац је додао да је ово важна утакмица за његов тим. 

– Имамо пуно проблема на старту нове сезоне са бројним одсуствима играча, што нас је приморало да мењамо много тога у игри. Стигла су два нова играча и верујем да ће нам помоћи у наставку сезоне. Екипу Задра схватамо максимално озбиљно, добар искусан тим, али уз подршку наших навијача верујем да можемо добро да стартујемо у АБА лиги ове сезоне.

Утакмица се игра у хали “Александар Николић” капије хале за власнике сезонских карата биће отворене од 18 часова.

