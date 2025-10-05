ОБОРЕН РЕКОРД НА АДИ ЦИГАНЛИЈИ: Мејра Мехмедовић победница Женске трке
Мејра Мехмедовић победница је Женске трке која је у организацији Београдског маратона одржана 18. пут на Ади Циганлији.
Мехмедовић је стазу око Савског језера у дужини од 7,7 километара истрчала у времену 26 минута и 37 секунди и заслужено је освојила прво место.
Друга позиција припала је Милици Томашевић (27:15), док је трећа кроз циљ прошла Невена Јовановић (27:55).
Велико интересовање владало је за Женску трку о чему сведочи податак да је на старту било преко 3.000 такмичарки, чиме је за чак 20 одсто повећан број учесница у односу на прошлу годину. На тај начин Београдски маратон је на 15. узастопном догађају у својој организацији оборио рекорд по броју тркача што је свакако податак који недвосмислено показује да се тркачка заједница у Србији шири и све више расте.
Масовност на овом тркачком догађају још више добија на значају ако се у обзир узме чињеница да Женска трка има и хуманитарни карактер.
У сарадњи Фондације "Хероји Београдског маратона", са спонзорима и ове године је за сваку купљену котизацију донирано паковање уложака. Донације ће бити усмерене Специјалној олимпијади Србије и чланицама Спортског савеза особа са инвалидитетом Београда, чиме је настављена борба против менструалног сиромаштва и послата порука да свака жена заслужује достојанствену и сигурну негу.
– Још један феноменалан тркачки догађај је за нама и можемо да будемо поносни на организацију која је поново испунила највише стандарде. Обарањем рекорда по броју учесница на прави начин смо прославили пунолетство дм Женске трке, а највеће задовољство произилази из чињенице да су све девојке и жене данас имале јединствен угођај на стази и да ће за све њих то бити најбоља позивница за наредне тркачке догађаје у организацији Београдског маратона – рекао је по завршетку трке директор Београдског маратона Дарко Хабуш.