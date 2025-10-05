Сахране за понедељак 6. октобар
05.10.2025. 14:25 14:54
На Градском гробљу у Новом Саду у понедељак ће бити сахрањени:
Драго Недељко Тољ (1939.) у 15.00
Вељко Миле Божић (1961.) у 14.15
Милорад Милун Милутиновић (1961.) у 13.30
Мара Бранко Дракулић (1936.) у 12.45 -ИСПРАЋАЈ-
Јелена Јанко Прица (1948.) у 12.00
Јасминка Милан Крајиновић (1933.) у 11.15
Слободан Миливоје Грујић (1938.) у 10.30
Нада Јово Агић (1942.) у 09.45 -УРНА-
Централно гробље, Футог
Иван Алој Турнер (1958.) у 13.00
Илија Стеван Врбљанац (1932.) 15:00
Гробље у Каћу
Нада Саво Гојковић (1938.) у 11.00
Ново гробље, Петроварадин
Марта Јосип Рус (1948.) 13.00
Католичко гробље, Сремска Каменица
Звонимир Фрањо Вицковић (1940.) 15.00
Будисава
Стоја Радован Тодорић (1967.) 13:00