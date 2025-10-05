overcast clouds
Сахране за понедељак 6. октобар

05.10.2025.
На Градском гробљу у Новом Саду у понедељак ће бити сахрањени:

Драго Недељко Тољ (1939.) у 15.00
Вељко Миле Божић (1961.) у 14.15
Милорад Милун Милутиновић (1961.) у 13.30
Мара Бранко Дракулић (1936.) у 12.45 -ИСПРАЋАЈ-
Јелена Јанко Прица (1948.) у 12.00
Јасминка Милан Крајиновић (1933.) у 11.15
Слободан Миливоје Грујић (1938.) у 10.30
Нада Јово Агић (1942.) у 09.45 -УРНА-

Централно гробље, Футог 

Иван Алој Турнер (1958.) у 13.00

Илија Стеван Врбљанац (1932.) 15:00

Гробље у Каћу

Нада Саво Гојковић (1938.) у 11.00

Ново гробље, Петроварадин

Марта Јосип Рус (1948.) 13.00

Католичко гробље, Сремска Каменица 

Звонимир Фрањо Вицковић (1940.) 15.00

Будисава

Стоја Радован Тодорић (1967.) 13:00

