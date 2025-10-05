overcast clouds
ОСТАЈЕ ГОРАК УКУС ЗБОГ ПРЕКИДА – Савићевић након пораза Војводине: Заједно ћемо стати на ноге

05.10.2025. 13:53 13:57
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Војводина
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Војводина

Фудбалери Војводине поражени су од Партизана 1:0 у 11. колу Суперлиге Србије.

Након меча у Београду, Вукан Савићевић изјавио је да остаје горак укус због свих прекида и коначног резултата, али да је Воша показала заједништво, које је кључно за наредни период.

– Генерално је била безвезе утакмица, са пуно прекида и зато ми је криво. Био је леп амбијент имали смо одличну недељу, спремали се темељно – започео је Савићевић.

Фудбалер Војводине истакао је да су скупо плаћене грешке.

– Нажалост, направили смо и тај несрећни пенал, али то се дешава. Наставили смо да играмо, црвени картон нас је додатно уздрмао, али смо се борили. Остаје на крају горак укус у устима због атмосфере и свих прекида и надам се да се то неће понављати и дешавати.

Упркос чињеници да је Војводина имала огроман део меча играча мање, “стара дама” се није предавала, већ показала заједништво и оставила задње атоме снаге на терену.

– То нас је ову утакмицу посебно красило, али сваки меч је тако. Заиста имамо одличну атмосферу у тиму, покушали смо и дали све од себе, чекали и тај моменат да кренемо напред и ризикујемо, да дамо гол, али нисмо успели у томе.

Савићевић је за крај рекао да екипа мора добро да искористи наредну репрезентативну паузу и да се подигне пред изазове који следе.

– Морамо да станемо на ноге, изгубили смо бодове у последњих неколико мечева, али ћемо се спремити за наредне утакмице и ривале – закључио је Вукан Савићевић.

фк војводина суперлига фудбал
Извор:
ФК Војводина
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
