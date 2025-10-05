overcast clouds
13°C
05.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Дуел с Партизаном протекао у прекидима

ОГЛАСИО СЕ КАПИТЕН ВОШЕ – Петровић: Апелујем да се овакве ствари не дешавају, хвала нашим навијачима

05.10.2025. 13:30 13:33
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Војводина
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Војводина

Везиста Војводине Његош Петровић честитао је саиграчима на храброј утакмици против Партизана и захвалио се навијачима на великој подршци у Хумској.

Фудбалери „старе даме“ изгубили су у дербију од екипе Партизана резултатом 1:0, у мечу који су обележили бројни прекиди.

– Дошли смо овде да одиграмо добру утакмицу и да се надигравамо са екипом Партизана. Криво ми је што је све испало овако како је испало. Апелујем да се овакве ствари више не понављају, јер никоме не иду у прилог. Криво ми је и због наших и њихових навијача који су дошли да гледају фудбал. Изразио бих захвалност нашим навијачима који су били уз нас преко 130 минута, не знам ни ја тачно колико. Хвала им на томе. Гледамо ка наредној утакмици, идемо даље. Рекао сам у свлачионици да сам поносан на све саиграче и стручни штаб и сигуран сам да овакве утакмице подижу екипу и да ћемо имати сезону какву Војводина заслужује – рекао је Петровић.

фк војводина Вошин кутак Његош Петровић суперлига фудбал
Извор:
ФК Војводина
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ФУДБАЛ (П)ОСТАО ТАЛАЦ ДИМНЕ ЗАВЕСЕ: Дерби у Хумској одигран у слављеничкој, али не баш лепој атмосфери

Воша изгубила од Партизана

спорт

ФУДБАЛ (П)ОСТАО ТАЛАЦ ДИМНЕ ЗАВЕСЕ: Дерби у Хумској одигран у слављеничкој, али не баш лепој атмосфери

04.10.2025. 23:28 23:31
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ТАЊГА ПОБЕСНЕО: Ово је Партизан? За 100 година ћемо се гађати гранатама, читава утакмица је лаж

О фудбалу нема шта да се прича...

спорт

ТАЊГА ПОБЕСНЕО: Ово је Партизан? За 100 година ћемо се гађати гранатама, читава утакмица је лаж

04.10.2025. 23:42 23:45
Волим
0
Коментар
0
Сачувај