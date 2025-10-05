Дуел с Партизаном протекао у прекидима
ОГЛАСИО СЕ КАПИТЕН ВОШЕ – Петровић: Апелујем да се овакве ствари не дешавају, хвала нашим навијачима
Везиста Војводине Његош Петровић честитао је саиграчима на храброј утакмици против Партизана и захвалио се навијачима на великој подршци у Хумској.
Фудбалери „старе даме“ изгубили су у дербију од екипе Партизана резултатом 1:0, у мечу који су обележили бројни прекиди.
– Дошли смо овде да одиграмо добру утакмицу и да се надигравамо са екипом Партизана. Криво ми је што је све испало овако како је испало. Апелујем да се овакве ствари више не понављају, јер никоме не иду у прилог. Криво ми је и због наших и њихових навијача који су дошли да гледају фудбал. Изразио бих захвалност нашим навијачима који су били уз нас преко 130 минута, не знам ни ја тачно колико. Хвала им на томе. Гледамо ка наредној утакмици, идемо даље. Рекао сам у свлачионици да сам поносан на све саиграче и стручни штаб и сигуран сам да овакве утакмице подижу екипу и да ћемо имати сезону какву Војводина заслужује – рекао је Петровић.