ФУДБАЛ (П)ОСТАО ТАЛАЦ ДИМНЕ ЗАВЕСЕ: Дерби у Хумској одигран у слављеничкој, али не баш лепој атмосфери

Уместо да најзанимљивији сусрет 11. кола донесе фудбалски празник, лепу утакмицу и обиље узбуђења, све се претворило у прекиде које су проузроковали навијачи клуба слављеника, који, једноставно, нису допуштали да се све то заиста и догоди.

Пет пута су прекидали утакмицу бакљадама, нису помагала ни упозорења службеног спикера, нити самих играча тренера Срђана Благојевића, а коначни исход, ипак, отишао је у њихову корист. Војводина је, после гола Јована Милошевића с беле тачке, доживела други пораз у сезони, али све је некако остало у сенци бројних прекида и тешко је да се прича о некој лепшој игри две екипе.

Дерби је почео паузом већ у првом минуту, због бакљаде коју су направиле присталице црно-белих због јубилеја свог клуба, 80 година постојања београдског спортског колектива. После четири минута, сусрет је настављен, а улог за оба тима био је прилично велики у трци за друго место на табели суперлигашког такмичења.

Кренули су Новосађани доста офанзивно, показујући жељу и решеност да не буду тек пуки учесници јубилеја и славља Партизана, већ да покушају да се реванширају ривалу за пораз из последњег кола прошле сезоне, због којег су остали без учешћа у Европи.

Међутим, у 17. минуту, чинило се у безазленој ситуацији на ивици казненог простора, с интервенцијом је закаснио млади Милан Коларевић, закачио је по ногама капитена црно-белих Вању Драгојевића, а, после интервенције из ВАР собе, арбитар Живковић показао је на белу тачку. Некадашњи играч Војводине, Јован Милошевић, био је сигуран реализатор најстроже казне и домаћин је, а да пре тога није створио ни шансу, повео с 1:0.

Поново је утакмица прекинута због нове бакљаде присталица Партизана. Тек што је сусрет настављен, играо се 22. минут, Милић и Његош Петровић имали су контакт у казненом простору Београђана, капитен Војводине завршио је на земљи, али је тада арбитар показао жути картон играчу Војводине, због наводног симулирања. Ипак, остало је нејасно да ли је у тој ситуацији све баш било онако како је пресуђено...

У 26. минуту имали су Новосађани прилику, после скока и ударца главом Ибрахима Мустафе пред голом Милана Милошевића, међутим, лопта је отишла далеко од мреже. Наставили су гости да притискају, извели су и неколико корнера, али је тада севнула контра Партизана, у којој је голман Београђана јако лепо упослио Милана Вукотића. Уследио је спринт са Синишом Тањгом, црногорски интеранционалац је, после контакта раменима, пао на ивици казненог простора, па је Живковић показао и други пут на пенал, уз жути картон показан младом играчу Новосађана. После нове интервенције ВАР-а, пенал је поништен, досуђен је фаул, али је жути картон Тањги, можда и престрого, замењен директним црвеним.

Партизан је, кроз преузимања темпа игре, почео да користи то што је имао бројчану предност. Поведени слављеничким амбијентом, навијачи црно-белих поново су начинили бакљаду, па је сусрет и трећи пут прекинут, због лоше видљивости. Војводина се трудила да евентуалним контранападима учини нешто више, али је њеним играчима то тешко полазило од ноге и на велики одмор отишло се с минималним вођством слављеника.

Почетак другог полувремена Мирослав Тањга искористио је да у игру убаци левог бека Стефана Букинца, Лукас Барос преселио се на позицију штопера, а игру је напустио, због начињеног пенала, грешни Милан Коларевић. Прву прилику имао је Партизан у 49. минуту, када је искоса с десне стране добро шутирао Трифуновић, али је Росић успео лопту да избије у корнер.

У 52. минуту, приликом припремања за ударац из угла за Војводину, Марко Полетановић нашао се на мети неодговорних појединаца из гледалишта, који су у његову непосредну близину убацили два топовска удара. Потом је уследила четврта по реду бакљада навијача Партизана и утакмица је још једном прекинута, онемогућујући течнију игру два велика ривала.

Београђани су, што је било и за очекивати, имали много већи посед лопте, гости су били у ниском блоку, трудећи се да пронађу неку пукотину у одбрани црно-белих, али њих једноставно није било. У 66. минуту, међутим, шутирао је Вукотић с дистанце, али је Росић био опрезан, па се резултат није променио. После тога је голман Војводине зауставио и налет Јована Милошевића, а онда је сусрет поново био прекинут због дима који је прекрио терен.

Рођендан јесте био рођендан, али пиротехника је условила то да је тешко било и да се игра и да се гледа сусрет који је понео епитет дербија. Но, то су ствари којима треба да се баве дисциплински органи нашег савеза, а Драгојевић и Натхо пришли су највернијим навијачима београдског великана, како би их замолили да омогуће нормалну завршницу сусрета. Пауза је потрајала читавих десетак минута, димна завеса споросе подизала, па су играчи две екипе морали и да се загревају док су чекали да лопта поново крене.

После само неколико минута, поново је утакмица морала да буде заустављена, а судија Живковић показао је да играчи два тима оду у свлачионице, Заиста су на стадиону владали немогући услови, видљивост је била никаква и нису постојали елементарни услови да се прати нормална игра. После двадесетак минута, ипак, фудбалери Партизана вратили су се на травнату подлогу свог стадиона, док су новосадски црвено-бели исто учинили тек више од десетак минута касније.

Уз упозорење преко разгласа да ће сусрет бити званично окончан уколико још једном арбитар буде приморан да је прекине због бакљаде, дерби је, ипак, настављен. Имао је прилику, ко зна у ком минуту, Трифуновић, Росић је још једном био на висини задатка, а потом је судија Живковић продужио утакмицу за 18 минута. Црно-бели су нападали, њихов ривал се бранио, а све малобројнија публика на стадиону није пратила утакмицу достојну најављеног најзанимљивијег сусрета 11. кола.

У 96.минуту покушао је да пут до изједначења пронађе Ранђеловић, без успеха, па је јасно било да је Партизан све ближи важним бодовима. У 104. Минуту велику шансу имао је Андреј Костић, чији ударац главом је чувар мреже Војводине успео поново да заустави, а још бољу интервенцију имао је Росић два минута касније. У истом минуту сам је Џон Мери избио пред Милана Милошевића, али није успео да обрадује голом навијаче Војводине, односно Аранђел Стојковић је спасио мрежу црно-белих.

На крају, слаби судија Живковић искључио је и тренера Војводине Мирослава Тањгу, као и његовог помоћника Милана Степанова, закључивши ову необичну утакмицу у стилу у којем је и протицала. Коначно, Партизан је забележио победу, али смо убеђени да ће се о сусрету, који је трајао 123 минута још дуго причати.

Партизан – Војводина 1:0 (1:0)

БЕОГРАД: Стадион Партизана, гледалаца: 15.000, судија: Живковић (Ниш). Стрелци: Ј. Милошевић (из пенала) у 18. минуту. Жути картони: Милић, Стојковић (Партизан), Петровић, Мустафа Видосављевић (Војводина). Црвени картон: С. Тањга (Војводина) у 30, тренер М. Тањга, помоћник Степанов у 109. минуту.

ПАРТИЗАН: М. Милошевић 7, Рогановић 7, Симић 7, Милић 6,5 (Угрешић 6,5), Јурчевић 6,5 (Стојковић 6,5), Карабељов 6,5, Драгојевић 7, Сек 6 (Натхо 7), Вукотић 7,5, Трифуновић 6,5 (Зубаиру -), Ј. Милошевић 7 (А. Костић -).

ВОЈВОДИНА: Росић 7,5, Л. Николић 6,5, С. Тањга -, Сиченџе 6,5, Барос 6,5, Петровић 7 (Видосављевић 6), Полетановић 6,5 (Кокановић 6), Мустафа 6, Савићевић 6,5 (Вукановић 6), Ранђеловић 6,5 (Мери 6,5), Коларевић 6 (Букинац 6,5).