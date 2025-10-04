clear sky
ЧЕЛСИ У 95. МИНУТУ СЛАВИО У ДЕРБИЈУ: Ливерпул испустио бод на Стамфорд Бриџу

04.10.2025. 21:38 21:40
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Ian Walton

Фудбалери Челсија победили су на Стамфорд Бриџу Ливерпул резултатом 2:1 у дербију седмог кола Премијер лиге.

Челси је повео у 15. минуту голом Моисеса Кајседа. Еквадорац је постигао прелеп гол ударцем са око 20 метара. Коди Гакпо је голом у 63. минуту поравнао на 1:1. 

Домаћин је у 90+1. минуту имао стоодстотну шансу да стигне до победе, али је Енцо Фернандез ударцем главом са петерца погодио стативу. Оно што није успео Фернандез, јесте резервиста Естевао, који је голом у 95. минуту донео победу „плавцима”.

Премијер лига, 7. коло

Челси - Ливерпул 2:1

Арсенал - Вест Хем 2:0

Манчестер Јунајтед - Сандерленд 2:0

Лидс - Тотенхем 1:2

Недеља

Астон Вила – Барнли

Евертон - Кристал Палас

Њукасл - Нотингем Форест

Вулверхемптон – Брајтон

Брентфорд - Манчестер Сити

