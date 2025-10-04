ЧЕЛСИ У 95. МИНУТУ СЛАВИО У ДЕРБИЈУ: Ливерпул испустио бод на Стамфорд Бриџу
Фудбалери Челсија победили су на Стамфорд Бриџу Ливерпул резултатом 2:1 у дербију седмог кола Премијер лиге.
Челси је повео у 15. минуту голом Моисеса Кајседа. Еквадорац је постигао прелеп гол ударцем са око 20 метара. Коди Гакпо је голом у 63. минуту поравнао на 1:1.
Домаћин је у 90+1. минуту имао стоодстотну шансу да стигне до победе, али је Енцо Фернандез ударцем главом са петерца погодио стативу. Оно што није успео Фернандез, јесте резервиста Естевао, који је голом у 95. минуту донео победу „плавцима”.
Премијер лига, 7. коло
Челси - Ливерпул 2:1
Арсенал - Вест Хем 2:0
Манчестер Јунајтед - Сандерленд 2:0
Лидс - Тотенхем 1:2
Недеља
Астон Вила – Барнли
Евертон - Кристал Палас
Њукасл - Нотингем Форест
Вулверхемптон – Брајтон
Брентфорд - Манчестер Сити