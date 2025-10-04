clear sky
8°C
04.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Преминуо Милан Мандарић

04.10.2025. 20:41 21:17
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Војводина

Бизнисмен и некадашњи потпредседник Фудбалског клуба Војводина Милан Мандарић преминуо је у Београду у 87. години.

Ово је објавио словеначки спортски дневник "Екипа".

Амерички бизнисмен са српским коренима стекао је богатство на рачунарској опреми, а затим је оставио дубок траг у фудбалу. Прво је радио у Сједињеним Америчким Државама, а затим у Европи (Шарлроа, Ница, Портсмут, Лестер Сити, Копар и љубљанска Олимпија).

Његово последње ангажовање  пре пензионисања било је у новосадској Војводини, где је био члан управног одбора и потпредседник.

Према информацијама "Екипе", Мандарић је преминуо у Београду, где је последњих месец дана био прикључен на апарате за одржавање живота. 

Како даље наводи "Екипа", Мандарићева дугогодишња пријатељица Сања Карлица Тратник такође је потврдила вест објавом његове фотографије на друштвеним мрежама са натписом "Почивај у миру".

фк војводина Милан Мандарић
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СКУПШТИНА ФК ВОЈВОДИНА ПОТВРДИЛА ДНЕВНИКОВУ ЕКСКЛУЗИВНУ ВЕСТ: Милан Мандарић Вошин потпредседник

СКУПШТИНА ФК ВОЈВОДИНА ПОТВРДИЛА ДНЕВНИКОВУ ЕКСКЛУЗИВНУ ВЕСТ: Милан Мандарић Вошин потпредседник

26.03.2024. 19:32 20:15
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДНЕВНИК ЕКСКЛУЗИВНО САЗНАЈЕ Милан Мандарић потпредседник ФК Војводина

ДНЕВНИК ЕКСКЛУЗИВНО САЗНАЈЕ Милан Мандарић потпредседник ФК Војводина

24.03.2024. 16:05 17:01
Волим
0
Коментар
0
Сачувај