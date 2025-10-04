Преминуо Милан Мандарић
Бизнисмен и некадашњи потпредседник Фудбалског клуба Војводина Милан Мандарић преминуо је у Београду у 87. години.
Ово је објавио словеначки спортски дневник "Екипа".
Амерички бизнисмен са српским коренима стекао је богатство на рачунарској опреми, а затим је оставио дубок траг у фудбалу. Прво је радио у Сједињеним Америчким Државама, а затим у Европи (Шарлроа, Ница, Портсмут, Лестер Сити, Копар и љубљанска Олимпија).
Његово последње ангажовање пре пензионисања било је у новосадској Војводини, где је био члан управног одбора и потпредседник.
Према информацијама "Екипе", Мандарић је преминуо у Београду, где је последњих месец дана био прикључен на апарате за одржавање живота.
Како даље наводи "Екипа", Мандарићева дугогодишња пријатељица Сања Карлица Тратник такође је потврдила вест објавом његове фотографије на друштвеним мрежама са натписом "Почивај у миру".