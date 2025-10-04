ЗВЕЗДА ПРЕКО ПЕТЕРАЦА СРУШИЛА ВУЉАГМЕНИ: Ближи се групна фаза Еврокупа
Ватерполисти Црвене звезде су у Монпељеу у другом колу квалификација за Еврокуп победили Вуљагмени на петерце 17:16 (3:4, 3:3, 2:2, 3:2 - 6:5) и тако остала у игри за пролаз у групну фазу.
Потребно је у недељу да се победи Монпеље што не би требало да буде проблем, али ваља сачекати расплет у А групи. Подсетимо, даљи пласман ће обезбедити четири првопласирана и три другопласирана клуба.
Дуел са Грцима је био узбудљив до самог краја. Београђани су повели 1:0 а потом је тим који води Владимир Вујасиновић стално био у минималној предности. Ипак, у последњем делу Београђани су преко капитена Марковића 10:9. Уследио је још један преокрет Грка. Убовић је погодио 2,49 до краја за 11:10. Ипак одлични Пјешивац је 40 секунди пре краја изједначио. Звезда је имала и последњи напад, 16 секунди за реализацију и победу. Није било добре организације. Уследили су петерци у којем су Филиповићеви пулени погађали без грешке, а Мишовић је у шестој серији одбранио ударац Чазиса. Гол одлуке постигао је Радовић.
Стрелци: Пјешивац три , Радовић и Васић два, Шулц, Марковић, Гак и Петковић један за Црвену звезду, Кастринаис три, Чазис и Трулос по два, Ангелопулос, Убовић, Тотис, Те Рил један за Вуљагмени.
Стрелци из петераца: Радовић два, Шулц, Васић, Радановић и Танкосић по један за Црвену звезду а Чазис, Трулос, Те Реле, Кастринакис и Ангелппулос за Вуљагмени.