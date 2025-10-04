ПОРАЗ РАДНИЧКОГ ПРЕД ДОЛАЗАК НА „КАРАЂОРЂЕ“: „Романтичари“ славили у Крагујевцу
04.10.2025.
Фудбалери ОФК Београда победили су као гости Раднички у Крагујевцу резултатом 2:0 у мечу 11. кола Суперлиге Србије.
ОФК Београд је сад шести са 16 бодова, док је Раднички девети са 13.
Дијего Безера је већ у петом минуту довео госте у вођство, а предност је дуплирао и победу „роматичара“ потврдио Џеј Енем у 76. минуту.
У наредном колу, после репрезентативне паузе, Раднички ће у госте Војводини, док ће ОФК Београд дочекати Напредак.