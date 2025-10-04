clear sky
ПОРАЗ РАДНИЧКОГ ПРЕД ДОЛАЗАК НА „КАРАЂОРЂЕ“: „Романтичари“ славили у Крагујевцу

04.10.2025. 20:04 20:06
спорт
Фото: Pixabay

Фудбалери ОФК Београда победили су као гости Раднички у Крагујевцу резултатом 2:0 у мечу 11. кола Суперлиге Србије.

ОФК Београд је сад шести са 16 бодова, док је Раднички девети са 13. 

Дијего Безера је већ у петом минуту довео госте у вођство, а предност је дуплирао и победу „роматичара“ потврдио Џеј Енем у 76. минуту.

У наредном колу, после репрезентативне паузе, Раднички ће у госте Војводини, док ће ОФК Београд дочекати Напредак.

 

суперлига фудбал офк београд фк раднички крагујевац
Спорт Фудбал
