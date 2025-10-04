ЈКП ПУТ ПОПРАВЉА КОЛОВОЗЕ У Новом Саду, Футогу, Ветернику и Кисачу у току радови на саобраћајницама
Екипе предузећа „Пут“ данас изводе радове на више локација у Новом Саду и приградским насељима.
На Булевару Михајла Пупина, код моста Дуга, у Пожарној улици у Новом Саду и улици Томе Максимовића у Ветернику, настављају се припремни радови за поправку коловоза.
Местимичне поправке изводе се и на путу за Планту у Футогу као и на Клисанском путу у Новом Саду. У Светосавској улици и улици Вука Караџића у Кисачу, где је претходних дана уграђен нови слој асфалта, у току је уређење банкина.
Радови се изводе и у улици Бранка Бајића, где се раскопане површине доводе у технички исправно стање.
Јуче су завршене бројне интервенције на више локација у граду и околини. У улици Карас Пала завршени су радови асфалтирања, а у делу улице Бранка Бајића раскопана површина доведена је у технички исправно стање.
На споју улица др Мике Стојаковића и Ангела Влатковића коловоз је ојачан цементном стабилизацијом, док су на Ирмовачком путу у Кисачу уређене банкине