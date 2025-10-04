overcast clouds
11°C
04.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЈКП ПУТ ПОПРАВЉА КОЛОВОЗЕ У Новом Саду, Футогу, Ветернику и Кисачу у току радови на саобраћајницама

04.10.2025. 13:41 13:45
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
радови
Фото: ЈКП "Пут" Нови Сад

Екипе предузећа „Пут“ данас изводе радове на више локација у Новом Саду и приградским насељима.

На Булевару Михајла Пупина, код моста Дуга, у Пожарној улици у Новом Саду и улици Томе Максимовића у Ветернику, настављају се припремни радови за поправку коловоза.

Местимичне поправке изводе се и на путу за Планту у Футогу као и на Клисанском путу у Новом Саду. У Светосавској улици и улици Вука Караџића у Кисачу, где је претходних дана уграђен нови слој асфалта, у току је уређење банкина.

Радови се изводе и у улици Бранка Бајића, где се раскопане површине доводе у технички исправно стање.

Јуче су завршене бројне интервенције на више локација у граду и околини. У улици Карас Пала завршени су радови асфалтирања, а у делу улице Бранка Бајића раскопана површина доведена је у технички исправно стање.

На споју улица др Мике Стојаковића и Ангела Влатковића коловоз је ојачан цементном стабилизацијом, док су на Ирмовачком путу у Кисачу уређене банкине

радови
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад Сервисне информације
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај