ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА У ЕКОЛОШКОМ ЦЕНТРУ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА Берба грожђа кроз време
Изложба фотографија „Карловачка берба кроз време” биће отворена у данас у 19 сати у Еколошком центру „Радуловачки” у Сремским Карловцима, Митрополита Стратимировића 5.
Аутор је двадесеттрогодишњи Владимир Јовановић Генерал, потомак старе карловачке породице, који осам година прикупља фотографије.
Ово је његова прва изложба која доноси јединствену збирку дигитализованих старих фотографија које приказују забележене тренутке различитих фаза у берби грожђа пре и после Другог светског рата. Поставка је резултат дугогодишњег преданог рада заснованог на истраживању породичних архива и разговора са власницима фотографија.
Организатор је Друштво за неговање традиција и развој Сремских Карловаца, уз подршку локалне самоуправе.
Изложби претходи шетња под називом „Карловачким стазама кроз винско наслеђе”. То је друга шетња коју Друштво организује ове године, с акцентом на виноградарску традицију Карловаца. Окупљање учесника је код Капеле мира у 17 сати.