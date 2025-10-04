overcast clouds
7°C
04.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА У ЕКОЛОШКОМ ЦЕНТРУ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА Берба грожђа кроз време

04.10.2025. 09:23 10:02
Пише:
Зорица Милосављевић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
берба
Фото: Дневник

Изложба фотографија „Карловачка берба кроз време” биће отворена у данас у 19 сати у Еколошком центру „Радуловачки” у Сремским Карловцима, Митрополита Стратимировића 5.

Аутор је двадесеттрогодишњи Владимир Јовановић Генерал, потомак старе карловачке породице, који осам година прикупља фотографије. 

Ово је његова прва изложба која доноси јединствену збирку дигитализованих старих фотографија које приказују забележене тренутке различитих фаза у берби грожђа пре и после Другог светског рата. Поставка је резултат дугогодишњег преданог рада заснованог на истраживању породичних  архива и разговора са власницима фотографија.

Организатор је Друштво за неговање традиција и развој Сремских Карловаца, уз подршку локалне самоуправе.

Изложби претходи шет­ња под на­зи­вом „Кар­ло­вач­ким ста­за­ма кроз вин­ско на­сле­ђе”. То је друга шетња коју Друштво организује ове године, с акцентом на виноградарску традицију Карловаца. Окупљање учесника је код Капеле мира у 17 са­ти. 

Сремски Карловци
Извор:
Дневник
Пише:
Зорица Милосављевић
Војводина Срем
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај