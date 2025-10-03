ВРБАСКОМ КЊИЖЕВНИКУ ГОРАНУ ЛАБУДОВИЋУ ШАРЛУ Награда „Милан Ракић” за дело „Друштвено књиговодство”
03.10.2025. 13:34 13:39
Коментари (0)
Врбаском књижевнику Горану Лабудовићу Шарлу додељена је Награда „Милан Ракић”, на пригодној свечаности у Мионици, и то на дан рођења овог песника и дипломате.
Награду додељује жири Удружења књижевника Србије на челу са Обреном Ристићем, који је Лабудовићеву књигу „Друштвено књиговодство” вредновао као најбољу.
– Живописно место између планина и брда, храстових и церових шума, у коме је рођен Ракић, на један поетски начин дочарава Србију. Споменик великану књижевности и угледном дипломати у дворишту школе, несумњиво надахњује житеље Мионице и околине, а посебно ученике школе, будући да се у малим местима и данас јављају велики таленти – рекао је Лабудовић.