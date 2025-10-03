(МАПА) ЗБОГ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ ПРИКЉУЧКА У ВРШАЧКОЈ УЛИЦИ Привремена измена трасе НА ЛИНИЈИ БРОЈ 6 ПОЧИЊЕ ОВОГ ДАТУМА

У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве, због радова на изградњи водоводног и канализационог прикључка у Вршачкој улици, аутобуски саобраћај ће се одвијати на следећи начин:

Смер А - Подбара - Центар - Адице

На раскрсници Футошка улица/Булевар Европе аутобуси ће скретати лево на Булевар Европе до кружног тока, затим десно на Булевар патријарха Павла и саобраћати право Булеваром патријарха Павла до раскрснице Вршачка/Фејеш Кларе, где ће скретати лево у Улицу Фејеш Кларе и даље настављати редовном трасом кретања.

Смер Б - Адице - Центар - Подбара

На раскрсници Фејеш Кларе/Булевар патријарха Павла аутобуси ће скретати десно на Булевар патријарха Павла до кружног тока, затим лево на Булевар Европе и саобраћати до раскрснице са Футошком улицом, где ће скретати десно и даље настављати редовном трасом.

На измењеном делу трасе користиће се аутобуска стајалишта других линија.