Нови Сад
(МАПА) ЗБОГ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ ПРИКЉУЧКА У ВРШАЧКОЈ УЛИЦИ Привремена измена трасе НА ЛИНИЈИ БРОЈ 6 ПОЧИЊЕ ОВОГ ДАТУМА

03.10.2025. 11:35 12:03
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Од 6. до 17. октобра 2025. године привремено ће бити измењена траса аутобуске линије број 6.

У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве, због радова на изградњи  водоводног и канализационог прикључка у Вршачкој улици, аутобуски саобраћај ће се одвијати на следећи начин:

Смер А - Подбара - Центар - Адице

На раскрсници Футошка улица/Булевар Европе аутобуси ће скретати лево на Булевар Европе до кружног тока, затим десно на Булевар патријарха Павла и саобраћати право Булеваром патријарха Павла до раскрснице Вршачка/Фејеш Кларе, где ће скретати лево у Улицу Фејеш Кларе и даље настављати редовном трасом кретања.

Смер Б - Адице - Центар - Подбара

На раскрсници Фејеш Кларе/Булевар патријарха Павла аутобуси ће скретати десно на Булевар патријарха Павла до кружног тока, затим лево на Булевар Европе и саобраћати до раскрснице са Футошком улицом, где ће скретати десно и даље настављати редовном трасом.

На измењеном делу трасе користиће се аутобуска стајалишта других линија.

Фото: ЈГСП "Нови Сад"
