ВРБАС ПРОСЛАВИО МЕЂУНАРОДНИ ДАН СТАРИЈИХ ОСОБА Донације, радови и прослава у Геронтолошком центру
ВРБАС: У Геронтолошком центру у Врбасу свечано је обележен 1. октобар – Међународни дан старијих особа, као и годишњица оснивања установе 2003. године.
Штићенике су том приликом посетили председник Општине Врбас Милан Глушац, његов заменик Јован Ковачевић и чланица Општинског већа Наташа Миловић. У програму су учествовали и ученици Средње стручне школе „4. јули“, који су за кориснике припремили културно-уметнички садржај у оквиру пројекта „Обогаћени једносменски рад“.
Представници Општинског удружења пензионера такође су посетили вршњаке у Центру и уручили им вредне донације.
„Заједништво генерација представља снагу наше општине. Они који су градили Врбас и они који ће га градити у будућности, данас славе заједно. Општина ће наставити да води одговорну социјалну политику и континуирану бригу о најстаријим суграђанима“, поручио је председник општине Милан Глушац.
Директорка Центра Радмила Мусић подсетила је да се Међународни дан старијих особа традиционално обележава и да цео октобар протиче у активностима намењеним корисницима. Она је захвалила локалној самоуправи на сарадњи и донацији новог ТВ апарата за дневни боравак, али и издвојила текуће радове на замени врата у собама, санацији фасада, као и на уређењу стаза у дворишту ради лакшег и безбеднијег кретања корисника.