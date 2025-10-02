Потребан нам је млад тренер
АЛИМПИЈЕВИЋЕВ УГОВОР ЗАВИСИ ОД РЕЗУЛТАТА – Човић говорио о промени на клупи „орлова“: Нисам ја сменио Пешића, причало се о шест, седам имена
Председник Кошаркашког савеза Србије (КСС) Небојша Човић изјавио је да је досадашњи селектор Светислав Пешић пуно урадио за репрезентацију Србије.
Човић је подсетио да је Пешићу истекао уговор 30. септембра. Управни одбор КСС је пре два дана за новог селектора репрезентације Србије именовао Душана Алимпијевића.
– Нисам ја сменио Пешића, већ је њему истекао уговор. Пешић је имао уговор до 30. септембра. Када смо прошле године причали након Олимпијских игара о продужетку сарадње, јер му је и тада истекао уговор, потписали смо нови на годину дана – изјавио је Човић за К1.
Председник КСС је потом похвалио рад Пешића у претходном периоду.
– Пешић је у последње четири године пуно урадио за репрезентацију Србије. Вратио је култ, играче, десило се ово што се десило на ЕП, па шта сад да радимо. То је спорт. Нико не побеђује сваки дан. Ми смо у јавности већ били шампиони, нисмо ни требали да путујемо за Ригу, већ да нам донесу пехар и медаље, такав је осећај био – навео је Човић.
Човић је да одлазак Пешића са места селектора Србије није био изненадан, већ природна одлука.
– Након што је Пешић рекао да завршава као тренер, урадили смо велики број консултација и разговора, и са њим, и дошли смо до промене. Пешић је дао огроман допринос у последње четири године, вратио је култ репрезентације и играче. Сада креће ново поглавље – рекао је Човић.
Председник КСС је потом говорио о наредним изазовима који чекају репрезентацију Србије.
– Морамо да се окренемо ономе што нас чека, а то су квалификације за Светско првенство 2027. године. Почињу у новембру, прву утакмицу играмо у Београду са Швајцарском, а другу 30. новембра у Сарајеву против БиХ. У фебруару нас очекује други прозор, када играмо са Турском овде и у гостима. Трећи прозор доноси дуеле са Швајцарском у гостима и БиХ у Београду – рекао је Човић.
Човић је навео да је важно да се селекција Србије пласира на СП 2027. у Катару.
– Ако се квалификујемо и заузмемо прво или друго место, директно идемо на Олимпијске игре 2028. Ако не, чекају нас додатне квалификације. Све иде као на траци и важно је да будемо спремни – рекао је председник КСС.
Човић је открио да Душан Алимпијевић није био једини кандидат за селектора кошаркашке репрезентације Србије.
– Разговарало се о шест или седам имена. Нема потребе да помињем људе, али направљена је детаљна анализа и закључили смо да би Алимпијевић највише одговарао у овом тренутку – навео је Човић.
Он је објаснио да је уговор са новим селектором Србије конципиран тако да директно зависи од резултата репрезентације.
– Потписан је уговор до 2028. године, али постоје тачке према којима, уколико се не прођу квалификације за Светско првенство, нема уговора. Ако се не прођу квалификације за Олимпијске игре, такође можете да раскинете уговор. Исто тако, ако се направе резултати, постоје одређени бонуси и на СП и на ОИ. У том случају уговор се аутоматски продужава до 2029. године и ЕП. Све је везано за резултат – објаснио је Човић.
Човић је истакао је да је избор Алимпијевића за селектора репрезентације Србије био усмерен ка подмлађивању и дугорочној стабилности националног тима.
– Потребан нам је млад тренер, али и подршка уз њега. Између осталог, то је Пешић. Требало би да формирамо Стручни савет и, по статуту, као председник КСС имам право формирања такве групе. У тој групи бих волео да буде Пешић и да он са својим колегама прошири ту групу. Да буде и професор Копривица. Алимпијевић се сложио – казао је Човић.
Председник КСС је истакао да Алимпијевић може да посвети репрезентацији Србије иако је и тренер Бешикташа.
– Нећемо се равнати по неком ко није познавалац кошарке. Кошаркашка Србија се налази у фази када се незнање не стиди. Алимпијевић може да се посвети репрезентацији. То смо дефинисали – рекао је Човић.
Председник КСС је нагласио да је следећи корак формирање стручног тима око селектора.
– Остало је да селектор предложи имена, а на нама је да усвојимо његов тим - стручни штаб, кондиционе и атлетске тренере, физиотерапеуте, као и генералног менаџера – истакао је председник КСС.
Подршка клубовима никад боља
Човић је навео да подршка клубовима никада није била боља.
– Годишњи програм који иде преко Министарства спорта износи 180 милиона динара. Додатних 35 милиона динара стиже од ОКС. Све остало су спонзори, али и додатни приход који обезбедимо уз подршку Владе Републике Србије и председника државе – изјавио је Човић.
Човић је нагласио да приходи Савеза нису намењени само најјачим клубовима.
– Наш приход није оно што дајемо Звезди и Партизану. По први пут, захваљујући ангажовању државе, селекторке Марине Маљковић и потпредседнице Ане Јоковић, женски клубови у Првој лиги добијају по 100.000 евра преко Савеза. Већ су добили прву рату по 50.000 евра, а друга рата стиже у октобру. Женски клубови у другој лиги добијају по 50.000 евра, прва рата већ је уплаћена, а друга стиже у октобру – рекао је Човић.