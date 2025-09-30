СРБИЈА ИМА СЕЛЕКТОРА! Душан Алимпијевић ће водити три године кошаркаше Србије
Душан Алимпијевић је изабран за селектора репрезентације Србије. Како незванично Меридиан спорт сазнаје, уговор ће бити потписан на три године!
Ускоро се очекује и званична потврда са Управног одбора Кошаркашког савеза Србије.
Алимпијевић ће на овај начин направити још један велики скок у каријери. Од 2023. године је шеф струке турског Бешикташа, са којим је бележио одличне резултате. Претходно је предводио и Бурсу, а по одласку из Србије радио је и у Русији, као први тренер Саратова.
Каријеру првог тренера почео је у екипи Војводине, потом је био за кормилом суботичког Спартака и ФМП-а, пре него што је 2017. преузео Црвену звезду. После непуне сезоне на Малом Калемегдану, уследио је одлазак у иностранство.
Алимпијевић се са челним људима Савеза договорио, само је остало да стигне овера од стране Управног одбора.
Иако има много посла у клубу, мораће да спрема и оно што га чека на новом задатку. Квалификације за Светско првенство 2027. у Дохи почињу 27. новембра, а Србија игра против Швајцарске у Београду. Три дана касније, Орлове очекује једно од тежих и важнијих гостовања, против Босне и Херцеговине.
С обзиром да је у групи и Турска, а да се сви бодови преносе у другу рунду, јасно је да у овим квалификацијама нема много простора за киксеве. Јер, само 12 тимова из Европе иде на Мундобаскет у Катар.