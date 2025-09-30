overcast clouds
17°C
30.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2085
usd
99.8964
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СРБИЈА ИМА СЕЛЕКТОРА! Душан Алимпијевић ће водити три године кошаркаше Србије

30.09.2025. 14:52 15:01
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Меридианспорт
Коментари (0)
Дневник/Р. Хаџић/Архива
Фото: Дневник/Р. Хаџић/Архива

Душан Алимпијевић је изабран за селектора репрезентације Србије. Како незванично Меридиан спорт сазнаје, уговор ће бити потписан на три године!

Ускоро се очекује и званична потврда са Управног одбора Кошаркашког савеза Србије.

Алимпијевић ће на овај начин направити још један велики скок у каријери. Од 2023. године је шеф струке турског Бешикташа, са којим је бележио одличне резултате. Претходно је предводио и Бурсу, а по одласку из Србије радио је и у Русији, као први тренер Саратова.

Каријеру првог тренера почео је у екипи Војводине, потом је био за кормилом суботичког Спартака и ФМП-а, пре него што је 2017. преузео Црвену звезду. После непуне сезоне на Малом Калемегдану, уследио је одлазак у иностранство.

Алимпијевић се са челним људима Савеза договорио, само је остало да стигне овера од стране Управног одбора.

Иако има много посла у клубу, мораће да спрема и оно што га чека на новом задатку. Квалификације за Светско првенство 2027. у Дохи почињу 27. новембра, а Србија игра против Швајцарске у Београду. Три дана касније, Орлове очекује једно од тежих и важнијих гостовања, против Босне и Херцеговине.

С обзиром да је у групи и Турска, а да се сви бодови преносе у другу рунду, јасно је да у овим квалификацијама нема много простора за киксеве. Јер, само 12 тимова из Европе иде на Мундобаскет у Катар.

Meridian.rs
 

душан алимпијевић
Извор:
Дневник/Меридианспорт
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај