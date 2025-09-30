ИПАК ОПРОШТАЈ ОД ТРОФЕЈНОГ ТРЕНЕРА, о наследнику ни слова! КСС званично: Пешић завршио мандат на месту селектора Србије
БЕОГРАД: Кошаркашки савез Србије (КСС) званично је данас, као што је Танјуг најавио још 8. септембра, потврдио да Светислав Пешић завршава мандат на месту селектора Србије.
"Данас се завршава једно велико поглавље српске кошарке. Нашем трофејном селектору господину Светиславу Пешићу данас је истекао уговор са КСС, он завршава своју мисију на клупи националног тима и ставља тачку на један изузетно важан период у историји репрезентације", наводи се на званичном сајту КСС.
КСС изражава огромну захвалност тренерској легенди за све што је у претходном периоду учинио за развој и просперитет српске кошарке и што је своје пребогато знање преносио на играче и стручни штаб, чинећи све око себе бољим и квалитетнијим спортистима и људима, саопштено је Савеза.
"Када је преузео екипу у свом другом мандату, Србија је тражила пут да поврати оно што је одувек красило нашу кошарку - култ репрезентације, веру у тим и снагу заједништва. Кари је управо то донео. Његово искуство, знање и непроцењива харизма поново су окупили најбоље што српска кошарка има, а веру у 'орлове' вратио је и играчима и навијачима", наводи се на сајту Савеза.
КСС је подсетио да је селекција Србије са Пешићем освојила сребрну медаљу на СП 2023. у Манили и бронзу на ОИ 2024. у Паризу.
"Резултати су сами по себи довољни да уђу у историју: бронзана медаља на Олимпијским играма у Паризу, сребро на Светском првенству у Манили, као и повратак на велику европску сцену кроз наступ на Евробаскету. Али, оно што је можда још важније од медаља, јесте начин на који је овај тим поново постао породица. Уз Карија, репрезентација је поново постала симбол припадности, поноса и српског спортског духа", додаје се у саопштењу.
КСС је подсетио да је Пешић и раније исписивао златне странице српске и југословенске кошарке.
"Од европског злата у Истанбулу 2001. и светског трона у Индијанаполису 2002, до трофеја са млађим селекцијама. Његово име се већ одавно налази међу највећима, али овим мандатом показао је да у свакој генерацији уме да пробуди оно најбоље. Захваљујући њему, српска кошарка је у последње три године поново дисала пуним плућима, а сваки навијач је осетио да репрезентација припада свима нама", наводи КСС.
Пешић ће остати активан у стручном раду КСС.
"Пешић ће и убудуће својим великим искуством и знањем помагати у даљем развоју српске кошарке и биће ту да помогне и пружи подршку новом селектору и стручном штабу", закључује се у саопштењу КСС.