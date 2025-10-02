light rain
ПОЗНАТО КАДА ЂОКОВИЋ ИЗЛАЗИ НА ТЕРЕН: Против Чилића игра у овом термину у Шангају

02.10.2025. 17:48
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Printscreen/youtube/Tennis TV

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић играће у петак од 12.30 часова по нашем времену против Хрвата Марина Чилића у другом колу Мастерса у Шангају, саопштили су организатори такмичења.

Дуел Ђоковића и Чилића планиран је као трећи меч дана на Централном терену. Ђоковић је пети тенисер света, док се Чилић налази на 94. месту АТП листе.

Српски и хрватски тенисер су одиграли 21 меч у каријери, а Ђоковић води 19:2 у победама. Победник меча између Ђоковића и Чилића играће у трећем колу са бољим из дуела између Американца Френсиса Тијафоа и Немца Јаника Ханфмана.

Српски тенисер Миомир Кецмановић играће у петак око осам часова на Терену број два против Американца Лернера Тијена у првом колу Мастерса у Шангају. 

Тијен је 36. тенисер света, док се Кецмановић налази на 47. месту АТП листе. Српски и амерички тенисер одиграли су један међусобни дуел у каријери и то 2022. године на УС Опену, а славио је Кецмановић 3:6, 6:1, 6:3, 6:3. Победник овог дуела играће у другом колу против Француза Корентана Мутеа.

Мастерс у Шангају се игра за наградни фонд од 9.193.540 долара.

Спорт Тенис
