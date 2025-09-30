КСС ПОТВРДИО: Алимпијевић на клупи „орлова“ - нова енергија неопходна за постизање резултата
Кошаркашки савез Србије потврдио је именовање новог селектора сениорске репрезентације Србије.
КСС се у уторак захвалио досадашњем селектору Светиславу Пешићу, а у медијима су се појавиле информације да га је наследио Душан Алимпијевић.
Сада је КСС и потврдио ту информацију.
-Кошаркашки савез Србије са великим задовољством обавештава јавност да је постигнут договор са господином Душаном Алимпијевићем, који је према одлуци Управног одбора КСС данас званично именован за селектора мушке сениорске репрезентације Србије. Уговор ће бити потписан на период од три године. У том периоду ће Алимпијевић преузети све надлежности у вези са припремама националног тима за предстојеће квалификације за Светско првенство (ФИБА “прозори”), као и међународна такмичења - наводи КСС.
Душан Алимпијевић је предводник нове генерације младих српских тренера, који су већ постигли одличне резултате и потврдили квалитет на европској сцени. И поред чињенице да је веома млад тренер, Алимпијевић већ има завидно искуство у такмичењима попут Еврокупа и Евролиге, укључујући и добијену награду за тренера године у Еврокупу 2022. године.
-Алимпијевић је препознат као личност која поседује стручност, ауторитет и посвећеност потребну за вођење националног тима на највишем нивоу, истовремено доносећи неку нову енергију неопходну за постизање резултата, који се увек очекују од сениорске репрезентације Србије. Кошаркашки савез Србије изражава пуно поверење у стручни рад Душана Алимпијевића и верује да ће, уз подршку навијача, заједничким снагама остварити циљеве који стоје пред нашом репрезентацијом - додаје КСС.
КСС ће о свим даљим корацима везаним за формирање стручног штаба и плану припрема правовремено обавештавати јавност.