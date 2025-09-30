ДА НА ГОЛУ НИСУ ИМАЛИ ОДЛИЧНОГ ДРАГАНА РОСИЋА, ФУДБАЛЕРИ ВОШЕ СУ ЛАКО МОГЛИ ДА ИЗГУБЕ УТАКМИЦУ С ПАНЧЕВЦИМА Жеља не јењава пред Партизан
Мимо свих очекивања, фудбалерима Војводине, у дуелу са Железничаром на „Карађорђу“, догодила се ситуација да су, утисак је, гости из Панчева били ближи победи.
Нису црвено-бели, посебно у првих 45 минута, играли онако како су обећали, није било агресивности у њиховом наступу, нити шанси које су мирисале на погодак. С друге стране, гости би вероватно стигли до три бода, барем на основу шанси које су имали, да на голу Новосађана није стајао Драган Росић, који је још једном доказао да се налази у одличној форми. У неколико наврата, овај младић скинуо је „зицере“ играчима тренера Радомира Коковића, спречивши могућност да он и саиграчи испију нову горку пилулу, сачувавши тако мршав реми (1:1).
– Тражили смо победу у том сусрету и, барем на папиру, било је реално и очекивано да савладамо Железничар – рекао је Росић. – Уз то, били смо свесни чињенице да Панчевци у овој сезони, и поред нешто лошијих резултата и већег броја примљених голова у последње време, пружају добре партије и знали смо да је пред нама тежак задатак. Гости су се показали у лепом светлу, а ми нисмо успели да створимо довољан број прилика да бисмо на крају заслужили да славимо. А било би то јако значајно, јер нас у суботу очекује утакмица с Партизаном и, да смо победили Железничар, већи притисак био би на црно-белима у предстојећем сусрету.
Дефанзивци Новосађана начинили су неколико већих грешака, после којих су гости излазили сами пред Росића.
– Уз клупске амбиције и жеље које нису упитне и уз тим какав Војводина има, сигурно да није добро када се у првом плану нађе голман. Нисмо против Железничара стајали добро у одбрани, па је на мени било да покрпим грешке које смо правили и спасим екипу од још неповољнијег резултата. Добро се осећам, прија ми рад са стручним штабом и, по мојим одбранама, мислим да се то и види. Када сам стигао у Нови Сад, требало ми је време да се привикнем на нову средину и тражио сам се, али сада је све дошло на своје.
Тим из Српске Атине, дакле, у наредном колу очекује дерби у Београду. Тај сусрет игра се у суботу, од 18.30 часова, на стадиону Партизана. На завршетку прошле сезоне, управо је после пораза у утакмици с црно-белима, Војводина остала без изласка у европско такмичење.
– Све што нам се догодило у последњим сусретима, никако не умањује наше амбиције. Партизан има младу екипу, која игра атрактиван фудбал, али сам убеђен да нама не треба никаква додатна мотивација када играмо утакмице против њега. Да, остали смо пролетос без Европе због пораза од црно-белих, па сам убеђен да ће нови сусрет с њима од сваког од нас да извуче максимум. Не знам у овом тренутку колики је он, то ћемо тек да видимо, али сам сигуран да ћемо да учинимо све да га прикажемо и тако остваримо резултат који прижељкујемо – додао је чувар мреже новосадске екипе, који из кола у коло доказује да су позиви које добија од селектора Србије Драгана Пиксија Стојковића плод константности, одличног рада и голманског квалитета Драгана Росића.