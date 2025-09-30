ШУТЕРИ КОШАРКАШКОГ КЛУБА СПАРТАК НЕ МОГУ ДА ДОЧЕКАЈУ СТАРТ СЕЗОНЕ Добра атмосфера темељ успеха
Кошаркаши Спартака завршили су припреме за нову сезону и полако се спремају за прву утакмицу, која је на програму у недељу у Подгорици против Будућности.
Најзвучније појачање Оливије Хенлан има високе циљеве.
– Обе лиге у којима играмо су одличне и веома конкурентне, нарочито ФИБА Лига шампиона, али и АБА лига са новим тимовима. Тренирали смо добро и верујем да се од нас очекује да направимо искорак у односу на прошлу сезону, која је била успешна. Наш циљ је да победимо у што више утакмица, јер када то радите, све долази на своје место. Фокусиран сам да помогнем екипи и дам максимум како бисмо остварили што бољи резултат – описао је Ханлан.
Заменик капитена Данило Николић сличног је мишљења.
– Припреме смо почели пре месец и по дана и радимо заиста добро. Имали смо довољно времена да изградимо добру атмосферу, а останак домаћих играча омогућио је да се сви лако уклопимо. Нови саиграчи су се одлично снашли и није им било потребно много времена да прихвате систем, тако да све за сада изгледа одлично – подвукао је Николић.
В. М. П.