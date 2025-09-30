КОШАРКАШКИ КЛУБ ПРЕДСТАВЉА ТИМ ЗА НОВУ СЕЗОНУ Назире се борба за врх
Кошаркашки клуб Војводина сутра представља тим за нову сезону у којој ће се црвено-бели такмичити на више фронтова, као и последње две сезоне. Екипа Марка Димитријевића имаће задатак да оствари што бољи резултат, како у Кошаркашкој лиги Србије, тако и у АБА 2 лиги.
Неће то бити нимало лако, с обзиром на то да у КЛС Златибор фигурира као фаворит број један после звучних појачања, док је у регионалном такмичењу уз састав из Чајетине, ту Цибона и Морнар, као бивши абалигаши.
Тренер Новосађана осврнуо се на старт КЛС-а, где Војводина у првом колу дочекује Слободу из Ужица, а тај дуел на програму је у суботу од 20 часова на Спенсу.
– Спремни смо пред почетак нове сезоне. Уколико нас заобиђу повреде, очекујем успех за мој тим, а то је борба за сами врх табеле домаћег шампионата – био је јасан Димитријевић.
Војводина је овог лета мало променила филозофију у односу на прошлу сезону, пошто је пажњу усмерила на ангажман борбенијих играча. Највећи адут је Милош Милисављевић, некадашњи првотимац Спартака, уз Ранка Симовића, Марка Кљајевића, Александра Стоименова и остале. Очекује се и да млади Лука Савановић добије већу шансу.
В. М. П.