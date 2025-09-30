Бошкан, Пиваш, Јањић, Пауновић
ОВИ ИГРАЧИ СТИЖУ НА ВЕЛИКУ СЦЕНУ СРПСКОГ ФУДБАЛА: Бранислав Новаковић, спортски директор Кабела, о Вошиним бисерима
Са готово пет деценија искуства у фудбалу, Бранислав Новаковић оставио је дубок траг на српској сцени.
Од преко 400 одиграних утакмица у дресу ФК Војводина у којој је две сезоне носио капитенску траку, преко успешног рада у омладинској школи „Илија Пантелић“ и бројним генерацијама талената које је изнедрио, до ангажмана у ФСС и у иностранству, Новаковић је име које се везује за развој и брушење младих играча.
Данас, као спортски директор ФК Кабел, има јасну мисију: да покаже да рад доноси резултате, и да створи снажан мост између омладинског и сениорског фудбала у Воши. Истовремено, циљ је да се младим талентима омогући простор да остваре свој пун потенцијал како би једног дана равноправно заиграли на “Карађорђу”, као и у дресу репрезентације Србије.
– Поносан сам на свој “стаж” у Војводини, било на терену, било после играчке каријере у омладинској школи, где смо 2012. и 2013. године освојили и државно првенство, у време када је тренер био покојни Милан Косановић. Сјајне су то генерације играча биле током година, од Ланета Јовановића, Сергеја Милинковића Савића, Душана Тадића, до Катаија и Миће Иванића и других, а са многима сам и данас у пријатељским односима, редовно се чујемо, зову ме за различите савете, јер се сећају подршке коју су добијали. То ми је јако важно, да се очува та људскост у комуникацији, да се негује педагошки приступ сваком појединцу, и да се брине о играчима. Када погреше на терену, потребно је после разговарати са њима, аргументовано им указати на могућности које су пропустили, помоћи им око индивидуалних тренинга, или просто некада их само загрлити и дати речи охрабрења – почиње Новаковић причу за сајт ФК Војводина.
Такав приступ сте примењивали и у раду са националним тимовима и у иностранству?
– После Воше сам био ангажован и у ФСС, као део стручног штаба националних тимова на европским првенствима. Те 1999. смо били четврти у Европи, на ЕП у Хелсинкију, са селектором Милетом Томићем, био је то изузетан резултат, а треће место смо узели са кадетима 2022. године у Израелу, када нисмо изгубили утакмицу на целом шампионату. Потом сам био и део стручног штаба Радована Кривокапића у Ласку из Линца. Тамо сам се трудио да спојим најсавременије технологије, какве користе најбољи европски клубови, са српским моделом рада и педагошким приступом који даје резултате. Задовољан сам што су из те екипе чак петорица играча остварила милионске трансфере, укључујући и Кеба Сисеа који је отишао у Астон Вилу.
Ипак, одлучили сте да се вратите и прихватите улогу у Кабелу. Како је дошло до тога?
– После Аустрије желео сам да одем у пензију, да се одморим у мом Кнежевцу, али стигао је позив Драгољуба Збиљића, председника ФК Војводина. Његова идеја је била да Кабел постане развојни клуб по мери Војводине, место где млади играчи Воше могу да добију шансу, стичу важне минуте на терену и добијају прилику да се унапређују. Нисам много размишљао, јер је пројекат био замишљен веома амбициозно, па сам одлучио да пробам да са Драгољубом направим нешто добро и квалитетно.
Како је изгледала прва сезона на челу спортског сектора?
– Од новембра сам ту. Оформили смо стручни штаб и ишли корак по корак, без притиска да одмах уђемо у виши ранг. Ипак, захваљујући раду главног тренера Душана Бајића и његовог тима, кондиционог тренера Владе Шипке, тренера Марка Петровића, Небојше Филиповића, тренера голмана Горана Ћурка и физија Стефана Димитрова, успели смо да брзо стабилизујемо екипу. Имали смо шест, седам бонуса у првом тиму све време, везали чак 12 победа заредом и када се указала прилика да уђемо у Прву лигу Србије, искористили смо је.
Шта видите као највећу добит тог пројекта?
– Највећа добит су млади играчи. Из тог прошлогодишњег састава, Новевски је напредовао и постао поуздан и квалитетан универзални бек, а Сукачев је имао 10 голова и 14 асистенција, што довољно говори о његовом квалитету и раскоши. Драго ми је да је добио шансу у Војводини ове сезоне, заслужио ју је радом и понашањем.
Велики је број талентованих играча о којима и ове сезоне водите бригу у редовима Кабела?
– Имамо неколико бисера српског фудбала и то је изванредна ствар. Вук Бошкан (2006. годиште) је модеран шпиц од 190 цм, сјајан карактер, има изванредан осећај за гол и контакт с лоптом. Андреј Пиваш (20 година) је модеран везиста, може да игра на осмици и десетки, уз одличан преглед игре и реализацију. Дарио Јањић (20 година) је левоноги везиста, храбар је и луцидан, прошле сезоне био је најбољи играч трећег ранга. Никола Нинковић (18 година) је дошао из омладинског погона Војводине, од њега очекујемо да покаже таленат, а ту је и Урош Пауновић десно крило, можда и најбољи играч Кабела у првих шест кола, тренутно је на позајмици из Војводине. Пратимо и играче на позајмицама попут штопера Мићуновића у Врбасу и Пилића у Бачком Јарку. Ако наставе да се развијају као до сада, вратићемо их у наше редове.
Једини у Србији без странаца
Зашто се Кабел одлучио да игра без странаца?
– Једини смо клуб у Србији који нема стране фудбалере, то је тачно, и прочитао сам негде податак да смо други најмлађи тим у Србији. Немам ништа против странаца, али верујем да је наша улога да развијамо домаће таленте. Увек ћу пре дати шансу нашем детету, па макар и по цену да изгубимо који бод. Тиме српски фудбал и Војводина добијају играче за наредну деценију.
Колико је важан прелазак из јуниорског у сениорски фудбал?
– То је кључан моменат. Тренери често немају стрпљења за младе играче, имају императив резултата, а Суперлига не трпи грешке. Зато Кабел постоји, да им пружи јак ритам, против озбиљних ривала попут Текстилца или Јединства, прошлогодишњих учесника Суперлиге. Имаће 22 захтевне утакмице у полусезони и то је искуство које их обликује.
Какав систем градите дугорочно?
– Градимо мрежу која обухвата омладинску школу, Индекс, Кабел и први тим Војводине. За сваког играча размишљамо индивидуално, како да му помогнемо да се развија. Уверен сам да ће Војводина имати огромне користи од тог система у годинама које долазе, јер рад увек доноси резултате – закључује Новаковић.