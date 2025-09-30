overcast clouds
ЗБОГ ПОВИКА „УБИЈ СРБИНА“ КАЗНА ЗА ХРВАТСКУ: ФИФА реаговала и изрекла новчану казну, а затвара се и део трибина

30.09.2025. 15:22 15:23
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Pixabay

Дисциплинска комисија ФИФА казнила је Хрватски фудбалски савез са 30.000 швајцарских франака и затварањем дела трибина.

Разлог је дискриминаторско понашање навијача на утакмици са Црном Гором, која је одиграна 8. септембра.

Хрватски фудбалски савез је додатно кажњен са 11.500 швајцарских франака због употребе пиротехнике од дела публике.

Утакмица је одиграна у оквиру квалификација за Светско првенство наредне године на загребачком Максимиру. Део хрватских навијача је на поменутој утакмици у више наврата узвикивао "Убиј Србина". 

Наредну утакмицу под окриљем  ФИФА, против Гибралтара у Вараждину, Хрватска ће морати да одигра са затварањем најмање 15 одсто капацитета трибина, са нагласком да то морају бити трибине иза голова, пренели су хрватски медији.

У алтернативном сценарију, тих 15 одсто места за седење се може попунити децом до 14 година из фудбалских школа Вараждинске жупаније, уз претходно одобрење ФИФА, што је Фудбалски савез Хрватске најавио да ће урадити.

фудбал хрватски навијачи мундијал 2026
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
