ДОНЧИЋ НА СВЕЖЕМ ПОЧЕТКУ: Мање сам уморан, па сам и бржи, узбуђен сам што играм за Лејкерсе
Словеначки кошаркашки репрезентативац Лука Дончић узбуђен је што ће и наредне сезоне играти за Лос Анђелес Лејкерсе у НБА лиги.
Дончић је у ЛА Лејкерсе стигао у фебруару ове године из Даласа.
– Веома ми је важан припремни период. Да се упознамо, да знамо шта коме одговара. На тренингу смемо да правимо грешке - зато и служе. Само сам узбуђен што играм за Лејкерсе. Ово је једна од најбољих организација на свету. За мене је ово свеж почетак –рекао је Дончић на Медија дану, преносе амерички медији.
Дончић је играо за Словенију на овогодишњем Европском првенству. Словенија је елиминисана у четвртфиналу ЕП од Немачке, која је касније постала европски шампион.
– Када дођеш у нови тим, тешко је одмах преузети лидерство. Управо зато је припремни период битан. Са репрезентацијом сам имао сјајан турнир и радио сам на тој улози – навео је словеначки кошаркаш.
Дончић је истакао да није уморан као што је очекивао.
– Мање сам уморан, мало и бржи због тога. У Европи се игра 40 минута, у НБА 48, али највећи проблем је број утакмица у кратком периоду. Умор је за мене најважнији фактор – рекао је Дончић.
Кошаркаши ЛА Лејкерса ће 22. октобра на старту НБА лиге играти против Голден Стејта.