ЛИТВАНАЦ ПОЈАЧАВА ЦРВЕНО-БЕЛЕ Мотиејунас у Београду, нови центар за јачи рекет Звезде

02.10.2025. 16:05 16:08
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Б92
Youtube prinstcrin/Eurohoops Greece
Фото: Youtube prinstcrin/Eurohoops Greece

Литвански центар Донатас Мотиејунас биће, како ствари стоје, нови додатак у ростеру Црвене звезде.

Мотиејунас би требало да попуни "рупу" у тиму насталу повредом Хасијела Ривера кога очекује дужа пауза, према првим проценама у трајању од два месеца.

Подсетимо, Звезда је такође већ дуго без првог центра Џоела Боломбоја чији је повратак на терен неизвестан.

Портал Баскетнеwс доноси детаље договора Звезде и искусног центра који ће, према сазнанима истог извора, са црвено-белима потписати тромесечни уговор.

У питању је својеврсна "позајмица" јер Литванац има уговор са Монаком до лета 2026, а Звезда ће покривати половину његове плате док буде играо за београдске црвено-беле.

Литванац иза себе има врло добру сезону у Монаку, био је важан део ростера до доласка Данијела Тајса, који је сада прва опција у рекету у екипи Василиса Спанулиса.

Претходне сезоне у статистичке колоне унео је 7 поена, 4,2 скока и 1,1 асистенцију за 18 минута у просеку по утакмици. Оно што са собом доноси у Звезду су и професионализам, лидрство и јак карактер.

Додајмо и то да је реч о играчу који држи рекорд Евролиге са 153 узастопно одигане утакмице, што је, имајући у виду повреде центара са којима се суочава Звезда, можда и најважнији адут Литванца који доноси са собом.

Мотијејунас је са Монако потписао двогодишњи уговор у јулу 2024.

B92.net

кк црвена звезда кк црвена звезда београд
Извор:
Дневник/Б92
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
