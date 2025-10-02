ЛИТВАНАЦ ПОЈАЧАВА ЦРВЕНО-БЕЛЕ Мотиејунас у Београду, нови центар за јачи рекет Звезде
Литвански центар Донатас Мотиејунас биће, како ствари стоје, нови додатак у ростеру Црвене звезде.
Мотиејунас би требало да попуни "рупу" у тиму насталу повредом Хасијела Ривера кога очекује дужа пауза, према првим проценама у трајању од два месеца.
Подсетимо, Звезда је такође већ дуго без првог центра Џоела Боломбоја чији је повратак на терен неизвестан.
Портал Баскетнеwс доноси детаље договора Звезде и искусног центра који ће, према сазнанима истог извора, са црвено-белима потписати тромесечни уговор.
У питању је својеврсна "позајмица" јер Литванац има уговор са Монаком до лета 2026, а Звезда ће покривати половину његове плате док буде играо за београдске црвено-беле.
Литванац иза себе има врло добру сезону у Монаку, био је важан део ростера до доласка Данијела Тајса, који је сада прва опција у рекету у екипи Василиса Спанулиса.
Претходне сезоне у статистичке колоне унео је 7 поена, 4,2 скока и 1,1 асистенцију за 18 минута у просеку по утакмици. Оно што са собом доноси у Звезду су и професионализам, лидрство и јак карактер.
Додајмо и то да је реч о играчу који држи рекорд Евролиге са 153 узастопно одигане утакмице, што је, имајући у виду повреде центара са којима се суочава Звезда, можда и најважнији адут Литванца који доноси са собом.
Мотијејунас је са Монако потписао двогодишњи уговор у јулу 2024.
