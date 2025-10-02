СПЛИТ НА НОГАМА: Распада се стадион "Пољуд" умало трагедија! ”Били” у великом проблему
Страшне сцене у Хрватској. Због великог невремена које је погодило читав Балкан и буре која дува у Сплиту, на стадиону Пољуд се умало догодила трагедија.
Са крова су почели да падају делови лексана и то пред сам крај тренинга Хајдука!
На сву срећу, делови крова Пољуда пали су само на трибину, али је епилог такав да ће стадион због тога следећа два дана бити потпуно затворен, јавља хрватски Вечерњи лист. У међувремену ће стићи и алпинисти, како би покушали да санирају кров стадиона.
Последњих пар месеци се већ говорило о томе како је кров у катастрофалном стању и права је срећа што се све није догодило за време неке званичне утакмице, пошто је Пољуд један од стадиона који иначе има велику посету. У том случају би извесно делови крова завршили на навијачима.
Овако, избегнута је велика трагедија...
Telegraf.rs