СТРУЧНА ПОМОЋ ЗА ПАРОВЕ И ПОЈЕДИНЦЕ Онлајн платформа о неплодности и донацији репродуктивног материјала у Новом Саду
У оквиру сарадње Дома здравља Нови Сад и Градске управе за здравство Града Новог Сада, покренут је пројекат бесплатног саветовалишта за парове и појединце који се суочавају са проблемом неплодности и разматрају опцију донације репродуктивног материјала.
Онлајн платформа – питања и одговори о неплодности и донацији репродуктивног материјала служи отвореној комуникацији и стручним саветима специјалиста, кроз које се пацијенти оснажују, смањује се страх, разбијају предрасуде и пружају информације о свим аспектима лечења стерилитета.
Консултације води тим лекара са вишегодишњим искуством рада у области фертилитета и стерилитета, др Филип Катанић и др Сандро Калембер, специјалисти гинекологије и акушерства и мастер репродуктивни ембриолози, а пројекту се могу прикључити парови који дуже од годину дана покушавају да остваре трудноћу, самохране жене које желе да се остваре као мајке уз помоћ донације, парови са генетским оптерећењем који разматрају донацију и уопште грађани који желе да сазнају више о могућностима у оквиру националног програма вантелесне оплодње и донације, истакли су у Дому здравља Нови Сад.
Неопходно је да се заинтересовани за консултације пријаве на адресу [email protected] или путем Инстаграм странице Mojginekologns. Након пријаве следи договор термина и прва консултација са лекарима, путем видео или телефонског позива.
Циљ Дома здравља је информисање парова и појединаца о опцији донације и доступним методама лечења, подизање свести о важности репродуктивног здравља, смањење стигме и разбијање заблуда кроз стручно саветовање, психолошка и информативна подршка током доношења одлуке, повећање поверења у систем и оснаживање пацијената да питају, одлучују и учествују.
Чак и у одсуству било каквог проблема шанса да млади пар спонтано оствари трудноћу износи свега 20-25% по једном менструалном циклусу. 85% парова оствариће трудноћу у року од годину дана, док преосталих 15% спада у групу инфертилних парова којима ће потенцијално требати одговарајући медицински третман. У нашој средини проценат инфертилиних парова износи и до 16- 18%, са присутним трендом пораста. Од велике је важности да пацијенти буду свесни проблема, те да се о њему јавно говори, истакли су на крају у Дому здравља Нови Сад.