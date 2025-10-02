light rain
12°C
02.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
99.6426
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОСТАВЉЕНИ ПОНТОНИ У КОВИНУ Обезбеђено 80 нових везова за пловила

02.10.2025. 13:33 13:38
Пише:
Силвиа Ковач
Извор:
Дневник
Коментари (0)
ковин
Фото: Општина Ковин

У склопу наставка уређења Дунавца у Ковину, значајне туристичке и спортско-рекреативне локације, завршено је постављање понтона за формирање пловног пристана за рибарске чамце и мања наутичка пловила.

Постављено је 20 нових понтона, чиме је обезбеђено 80 нових везова за пловила, односно, обезбеђено је укупно 211 везова за пловила.

Како је објашњено из општине примопредаја радова је обављена почетком септембра, а формирањем пристана, Ковин је направио још један корак ка унапређењу наутичког туризма и спортско-рекреативних активности на Дунавцу. Током ове године урађена је и документација за пету фазу – пројекат изградње плутајућег објекта – привезишта за чамце, чиме би се комплетирала ова целина.

Пројекат је финансиран средствима Министарства туризма и омладине у износу од 10 милиона динара, док је Општина Ковин обезбедила 1,1 милион из сопствених извора.

ковин
Извор:
Дневник
Пише:
Силвиа Ковач
Војводина Банат
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај