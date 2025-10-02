ПОСТАВЉЕНИ ПОНТОНИ У КОВИНУ Обезбеђено 80 нових везова за пловила
У склопу наставка уређења Дунавца у Ковину, значајне туристичке и спортско-рекреативне локације, завршено је постављање понтона за формирање пловног пристана за рибарске чамце и мања наутичка пловила.
Постављено је 20 нових понтона, чиме је обезбеђено 80 нових везова за пловила, односно, обезбеђено је укупно 211 везова за пловила.
Како је објашњено из општине примопредаја радова је обављена почетком септембра, а формирањем пристана, Ковин је направио још један корак ка унапређењу наутичког туризма и спортско-рекреативних активности на Дунавцу. Током ове године урађена је и документација за пету фазу – пројекат изградње плутајућег објекта – привезишта за чамце, чиме би се комплетирала ова целина.
Пројекат је финансиран средствима Министарства туризма и омладине у износу од 10 милиона динара, док је Општина Ковин обезбедила 1,1 милион из сопствених извора.