У СЕФКЕРИНУ ПОЈЕДИНАЧНИ СЛУЧАЈЕВИ ШУГЕ Обољење потврђено код шесторо деце предшколског и школског узраста ПРЕДУЗЕТЕ СВЕ ПОТРЕБНЕ МЕРЕ У ВРТИЋУ И ШКОЛИ
У Сефкерину је дошло до појединачних случајева шуге код деце школског и предшколског узраста, а тим поводом огласио се и Дом здравља Опово.
У саопштењу наводе да је 29. септембра, на иницијативу Општинске управе, организован састанак поводом појаве шуге у IV разреду ОШ „Доситеј Обрадовић” у Сефкерину и предшколској установи у том месту. Родитељи су позвани да се јаве педијатру ако уоче промене код своје деце.
Служба за здравствену заштиту деце и школске деце Дома здравља потврдила је обољење код троје деце школског узраста и код троје деце у предшколској установи. Сва деца су прегледана, дата је одговарајућа терапија, уз препоруке за превентивне мере. Консултован је и епидемиолог Завода за јавно здравље Панчево и примењене мере у објектима вртића и школе.