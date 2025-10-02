light rain
11°C
02.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
99.6426
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

У СЕФКЕРИНУ ПОЈЕДИНАЧНИ СЛУЧАЈЕВИ ШУГЕ Обољење потврђено код шесторо деце предшколског и школског узраста ПРЕДУЗЕТЕ СВЕ ПОТРЕБНЕ МЕРЕ У ВРТИЋУ И ШКОЛИ

02.10.2025. 12:31 12:38
Пише:
Ивана Бакмаз
Извор:
Дневник
Коментари (0)
шуга
Фото: Pexels.com

У Сефкерину је дошло до појединачних случајева шуге код деце школског и предшколског узраста, а тим поводом огласио се и Дом здравља Опово.

У саопштењу наводе да је 29. септембра, на иницијативу Општинске управе, организован састанак поводом појаве шуге у IV разреду ОШ „Доситеј Обрадовић” у Сефкерину и предшколској установи у том месту. Родитељи су позвани да се јаве педијатру ако уоче промене код своје деце. 

Служба за здравствену заштиту деце и школске деце Дома здравља потврдила је обољење код троје деце школског узраста и код троје деце у предшколској установи. Сва деца су прегледана, дата је одговарајућа терапија, уз препоруке за превентивне мере. Консултован је и епидемиолог Завода за јавно здравље Панчево и примењене мере у објектима вртића и школе. 
 

шуга
Извор:
Дневник
Пише:
Ивана Бакмаз
Војводина Банат
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај