few clouds
9°C
01.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
99.6426
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПСЖ У 90. МИНУТУ СЛОМИО БАРСУ: Бравура Милинковића-Савића за спас Наполија, Јуве и Сити испустили победе

01.10.2025. 23:09 23:14
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Спорт клуб
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Emilio Morenatti

Фудбалери Пари Сен Жермена савладали су Барселону резултатом 2:1 (1:1) у највећем дербију досадашњег тока сезоне у Лиги шампиона.

На мечу одиграном на Монжуику тријумфовали су гости након преокрета - резултатом 2:1.

Барселона је повела поготком Ферана Тореса у 19. минуту, али су изабраници Луиса Енрикеа до сва три бода дошли захваљујући головима Сенија Мајулуа у 38. и Гонсала Рамоса у 90. минуту.

Пари Сен Жермен је на тај начин дошао и до друге победе у Лиги шампиона, па је један од шест клубова који тренутно имају максималан учинак и на врху су табеле.

Јувентус је водио у Виљареалу, Манчестер Сити у Монаку, али оба домаћина успели су да изједначе у финишу меча. Наполи је захваљући "манчестерској вези" и голману Вањи Милинковићу Савићу који је одличним потезом пред крај дуела спасио гол славио против Спортинга.

Њукасл је победио у Бриселу екипу Ројал Униона резултатом 4:0. Два гола из два пенала постигао је Ентони Гордон у 43. и 64. минуту, а у стрелце су се још уписали и Ник Волтемаде у 17. минуту и Харви Барнс у 80. Њукасл ће у наредном колу дочекати Бенфику, док ће Унион играти против Интера.

Фудбалери Карабага забележили су другу победу у Лиги шампиона, пошто су на свом терену савладали Копенхаген резултатом 2:0. Голове за Карабаг постигли су Абделах Зубир у 28. минуту и Емануел Адаи у 83. Карабаг ће у следећем колу гостовати Атлетик Билбау, док ће Копенхаген дочекати Борусију Дортмунд.

Резултати

Унион Сен Жил – Њукасл 0:4

Карабак – Копенхаген 2:0 

Барселона – ПСЖ 1:2 

Монако - Манчестер Сити 2:2 

Борусија Дортмунд - Атлетик Билбао 4:1 

Виљареал – Јувентус 2:2 

Арсенал – Олимпијакос 2:0

Наполи – Спортинг 2:1 

Бајер Леверкузен – ПСВ 1:1

лига шампиона
Извор:
Танјуг/Спорт клуб
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај