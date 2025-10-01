ПСЖ У 90. МИНУТУ СЛОМИО БАРСУ: Бравура Милинковића-Савића за спас Наполија, Јуве и Сити испустили победе
Фудбалери Пари Сен Жермена савладали су Барселону резултатом 2:1 (1:1) у највећем дербију досадашњег тока сезоне у Лиги шампиона.
На мечу одиграном на Монжуику тријумфовали су гости након преокрета - резултатом 2:1.
Барселона је повела поготком Ферана Тореса у 19. минуту, али су изабраници Луиса Енрикеа до сва три бода дошли захваљујући головима Сенија Мајулуа у 38. и Гонсала Рамоса у 90. минуту.
Пари Сен Жермен је на тај начин дошао и до друге победе у Лиги шампиона, па је један од шест клубова који тренутно имају максималан учинак и на врху су табеле.
Јувентус је водио у Виљареалу, Манчестер Сити у Монаку, али оба домаћина успели су да изједначе у финишу меча. Наполи је захваљући "манчестерској вези" и голману Вањи Милинковићу Савићу који је одличним потезом пред крај дуела спасио гол славио против Спортинга.
Њукасл је победио у Бриселу екипу Ројал Униона резултатом 4:0. Два гола из два пенала постигао је Ентони Гордон у 43. и 64. минуту, а у стрелце су се још уписали и Ник Волтемаде у 17. минуту и Харви Барнс у 80. Њукасл ће у наредном колу дочекати Бенфику, док ће Унион играти против Интера.
Фудбалери Карабага забележили су другу победу у Лиги шампиона, пошто су на свом терену савладали Копенхаген резултатом 2:0. Голове за Карабаг постигли су Абделах Зубир у 28. минуту и Емануел Адаи у 83. Карабаг ће у следећем колу гостовати Атлетик Билбау, док ће Копенхаген дочекати Борусију Дортмунд.
Резултати
Унион Сен Жил – Њукасл 0:4
Карабак – Копенхаген 2:0
Барселона – ПСЖ 1:2
Монако - Манчестер Сити 2:2
Борусија Дортмунд - Атлетик Билбао 4:1
Виљареал – Јувентус 2:2
Арсенал – Олимпијакос 2:0
Наполи – Спортинг 2:1
Бајер Леверкузен – ПСВ 1:1