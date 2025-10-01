light rain
„ЗАЈЕДНИШТВО ГЕНЕРАЦИЈА ЈЕ СНАГА ВРБАСА“ У Геронтолошком центру свечано обележен Међународни дан старијих особа

Фото: Општина Врбас

У Геронтолошком центру Врбас свечано je обележен 01. октобар - Међународни дан старијих особа и годишњица оснивања институције 2003. године.

Штићенике установе посетили су Милан Глушац, председник Општине Врбас, Јован Ковачевић, заменик председника, и Наташа Миловић, чланица Општинског већа. Са жељом да укажу на вредности међугенарацијске сарадње и подршке, културни програм поводом празника припремили су ученици Средње стручне школе "4. јули", укључени у пројекат Обогаћени једносменски рад. Истовремено, своје вршњаке смештене у Геронтолошком центру посетили су и представници Општинског удружења пензионера, и уручили им вредне донације.  

да
Фото: freepik, ilustracija

- Заиста нема ничег лепшег него кад они који су градили и развијали наш град, заједно славе са онима који ће Врбас наставити да развијају и граде у будућности. То заједништво генерација представља снагу наше општине. Ови људи су градили наш Центар за физичку културу "Драго Јововић", Дом културе, градски стадион, вртиће, улице, фабрике, школе. Поштовани суграђани, захвални смо вам на свему што сте урадили за нашу заједницу. Ваш пример дао је снагу млађима да раде, да уче и да верују да се у Врбасу могу остварити планови и снови. Општина Врбас ће наставити да води одговорну социјалну политику и континуирану бригу о својим најстаријим суграђанима. То је мера нашег поштовања и доказ да заједница не заборавља оне на чијим плећима је настајала - поручио је приликом посете Геронтолошком центру Милан Глушац, председник Општине Врбас.

да
Фото: freepik, ilustracija

Директорка ГЦ Врбас Радмила Мусић истакла је да се Међународни дан старијих особа традиционално обележава и да цео октобар протиче у посебно припремљеним активностима за штићенике.

- Веома смо захвални због сарадње са локалном самоуправом, која иако није нас оснивач, редовно помаже рад Геронтолошког центра. Општина Врбас и ове године је препознала једну од потреба наше установе и донирала нам ТВ апарат за дневни боравак. Мењамо сва врата соба у Геронтолошком центру, а она у собама у којим леже непокретни корисници услуга, додатно се проширују како би несметано могли да се уносе и износе медицински кревети на електрични погон. У циљу обезбеђивања безбедног кретања старијих лица, посебно оних која користе разна помагала приводи се крају обнављање и бетонирање стаза у дворишту објекта. У току је и санација фасада на објектима у Врбасу и Куцури - рекла је Мусић.

 

