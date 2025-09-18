ПОЧЕО СА РАДОМ ЗИМСКИ БАЗЕН У ВРБАСУ Бесплатан улаз за децу млађу од осам година
18.09.2025. 10:32 10:44
У Центру за физичку културу „Драго Јововић” у Врбасу почео је са радом зимски базен, припремљен је да пружи све услове за тренинг и рекреацију.
Радним данима је отворен од 18 до 22 часа, док је од 6 до 7.30 часова, радним данима резервисан за бизнис термин.
Викендом ће овај спортски објекат бити отворен за посетиоце од 12 до 15 часова и од 16 до 19, док је термин од 19 до 20 часова сваког викенда резервисан за жене.
Дневна улазница је 300 динара, за пензионере 250, док је за децу млађу од осам година улаз бесплатан.