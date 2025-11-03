АБА ЛИГА Кошаркаши ФМП-а савладали Борац из Чачка
03.11.2025. 22:37 22:40
Коментари (0)
ЧАЧАК: Кошаркаши ФМП-а победили су вечерас у гостима Борац из Чачка резултатом 83:74 (24:22, 16:21, 23:12, 20:19) у мечу петог кола групе А АБА лиге.
Најефикаснији у екипи ФМП-а био је Лазар Стефановић са 25 поена. Филип Ребрача је постигао 19 поена, а Кристион Јуџин 14.
У редовима Борца истакао се Марко Јошило са 19 поена, а Никола Манојловић је убацио 14.
ФМП има две победе и два пораза у АБА лиги, док Борац има учинак 1-3.
У следећем колу ФМП ће дочекати Крку, а Борац ће гостовати Клужу.