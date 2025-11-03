broken clouds
10°C
03.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2312
usd
101.6221
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

АБА ЛИГА Кошаркаши ФМП-а савладали Борац из Чачка

03.11.2025. 22:37 22:40
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

ЧАЧАК: Кошаркаши ФМП-а победили су вечерас у гостима Борац из Чачка резултатом 83:74 (24:22, 16:21, 23:12, 20:19) у мечу петог кола групе А АБА лиге.

Најефикаснији у екипи ФМП-а био је Лазар Стефановић са 25 поена. Филип Ребрача је постигао 19 поена, а Кристион Јуџин 14.

У редовима Борца истакао се Марко Јошило са 19 поена, а Никола Манојловић је убацио 14.

ФМП има две победе и два пораза у АБА лиги, док Борац има учинак 1-3.

У следећем колу ФМП ће дочекати Крку, а Борац ће гостовати Клужу.

АБА лига кк фмп кк борац чачак
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај