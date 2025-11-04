few clouds
(ВИДЕО) РЕКОРД СЕЗОНЕ ЈОКИЋА ЗА ПОБЕДУ: Јовић славио над Богдановим Клиперсима, капитен „орлова" опет на клупи

04.11.2025. 08:33
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/David Zalubowski

Кошаркаши Денвера победили су на свом терену екипу Сакрамента резултатом 130:124 у утакмици НБА лиге.

Српски репрезентативац Никола Јокић постигао је на овом мечу највише кошева у досадашњем делу сезоне.

Јокић је утакмицу завршио са 34 поена, уз 14 асистенција и седам скокова.

У тиму Денвера истакли су се још Кристијан Браун 21 поеном, Арон Гордон са 20, и Џамал Мари са 15 поена, седам скокова и седам асистенција.

У тиму Сакрамента Расел Вестбрук је био најбољи са 26 поена, 12 скокоа и шест асистенција.

У дуелу два тима у којима играју српски репрезентативци Мајами је победио Лос Анђелес Клиперсе 120:119. Док је Никола Јовић у победничком тиму на паркету провео 18 минута и постигао седам поена, четири асистенције и четири скока, с друге стране капитен репрезентације Србије Богдан Богдановић поново није добио шансу од тренера Клиперса. 

Никола Јокић Никола Јовић богдан богдановић нба
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
