(ВИДЕО) РЕКОРД СЕЗОНЕ ЈОКИЋА ЗА ПОБЕДУ: Јовић славио над Богдановим Клиперсима, капитен „орлова“ опет на клупи
Кошаркаши Денвера победили су на свом терену екипу Сакрамента резултатом 130:124 у утакмици НБА лиге.
Српски репрезентативац Никола Јокић постигао је на овом мечу највише кошева у досадашњем делу сезоне.
Јокић је утакмицу завршио са 34 поена, уз 14 асистенција и седам скокова.
У тиму Денвера истакли су се још Кристијан Браун 21 поеном, Арон Гордон са 20, и Џамал Мари са 15 поена, седам скокова и седам асистенција.
У тиму Сакрамента Расел Вестбрук је био најбољи са 26 поена, 12 скокоа и шест асистенција.
У дуелу два тима у којима играју српски репрезентативци Мајами је победио Лос Анђелес Клиперсе 120:119. Док је Никола Јовић у победничком тиму на паркету провео 18 минута и постигао седам поена, четири асистенције и четири скока, с друге стране капитен репрезентације Србије Богдан Богдановић поново није добио шансу од тренера Клиперса.