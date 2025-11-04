few clouds
(ВИДЕО) ОВАКО ЈЕ ЏОКЕР „ОШИШАО" САБОНИСА: Још један нестваран пас Сомборца

04.11.2025. 09:12
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/David Zalubowski

Кошаркаши Денвера славили су на Сакраментом 130:124 у НБА лиги.

Клуб из Колорада је, наравно, поново предводио Никола Јокић, а уписао је дабл-дабл учинак од 34 поена, највише ове сезоне и 14 асистенција, уз седам скокова. 

Сомборац је поново одушевио публику додавањима, а овог пута се посебно издвојило оно за Арона Гордона, када је лопта коју му је бацио успут „ошишала“ Домантаса Сабониса из Сакрамента. 

нба Никола Јокић кошарка
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
