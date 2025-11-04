clear sky
АЛИМПИЈЕВИЋ ОДРЕДИО СТРУЧНИ ШТАБ: Ово су најближи сарадници селектора „орлова“

04.11.2025. 13:54 14:01
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Кошаркашки савез Србије

Селектор мушке кошаркашке репрезентације Србије Душан Алимпијевић одредио је стручни штаб.

Са овим сарадницима водиће нашу репрезентацију у предстојећим квалификацијама за Светско првенство и на осталим великим такмичењима, саопштио је КСС.

– Уз, на представљању селектора већ најављене, Огњена Стојаковића из Денвер Нагетса који ће се прикључити када се заврши НБА сезона и Немање Јовановића са универзитета УЦЛА који ће бити уз екипу већ током првог 'прозора', Алимпијевићеви најближи сарадници биће Владимир Јовановић, Томислав Томовић и Миленко Богићевић. Алимпијевић је најавио да ће разговарати са стручњацима, који заслужују да буду у репрезентацији и изабрао је тројицу квалитетних тренера – наводи се на званичном сајту КСС.

Србија ће у квалификацијама за СП 2027. играти у групи Ц са Турском, Швајцарском и Босном и Херцеговином.

Први "прозор" квалификација за СП 2027. на програму је крајем новембра. Србија ће 27. новембра дочекати Швајцарску, а три дана касније гостоваће селекцији БиХ.

душан алимпијевић кошаркашка репрезентација србије кошарка селектор србије
Спорт Кошарка
