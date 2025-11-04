ПРВА НОВОСАДСКА ЛИГА Фудбалери Борца са дербија на Клиси комшије испратили „петардом”
Борац - Црвена звезда 5:1 (3:0)
НОВИ САД: Игралиште Борца на Клиси, гледалаца 100, судија: Каплијев (Нови Сад), стрелци: Павловић у 14. Туцаков у 18. Гргић у 20. и Зељко у 65. и 71. (из пенала) за Борац, а Смајић у 47. минуту за Ц. звезду. Жути картони: Томин (Борац), Поповић, Бандић (Ц. звезда).
БОРАЦ: Ранков, Свитић, Јашовић (Перић), Павловић (Каиш), Зељко (Берић), Гргић, Туцаков, Амиџић, Томин (Мишчевић), Богојевић, Адамек (Живак).
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Цветиновић, Девушић, Станковић, Поповић (Рељић), Папрић, Смајић (Марић), Бандић, Јанић, Дмичић (Играчев), Суботин, Папак.
У комшијском дербију све је било у знаку домаћина.
Кренули су офанзивно, и већ у 14. минуту Лазар Павловић је пробио по десној страни, заломио ка унутра и прецизним ударцем слабијом, левом ногом, погодио први угао гола Цветиновића.
Други гол дело је Туцакова који је главом био прецизан после одлично изведеног корнера Адамека. Само два минута касније Гргић је повисио на 3:0. Фудбалери Црвене звезде су након тога пропустили две изгледне прилике, нападачи нису били концентрисани.
У другом делу, само што се кренуло са центра, гости су смањили резултат када је голман Ранков испустио већ ухваћену лопту, а Смајић ју је са два метра закуцао у мрежу.
Ипак, на сцену је онда ступио Зељко који је прво прецизним ударцем са 16 метара повисио на 4:1, а затим са беле тачке поставио коначан резултат. Оборен у казненом простору био је Павловић.
Ђ. Л.
Тител - Југовић 7:0 (3:0)
ТИТЕЛ: Спортски центар, гледалца 150, судија: М. Штрбац (Сремска Каменица), стрелци: Стојановић у 5. 39. Б. Шер 12. Ружин у 47. 68. Караташевски у 72. Цетењи у 83. минуту.
ТИТЕЛ: Ћурувија, Ружин 7,5, Б. Шер 7,5, Стојановић 7,5, Мијић 7 (Д. Шер 7), Павков 7 (Караташевски 7), Цетењи 7, Јованов 7, Пешти 7, Чеке 7 (Мрчајац 7,5), Карас 7,5.
ЈУГОВИЋ: Петковић 5, Ковачевић 5, Гвозденовић 5,5, Шите 6, Драгољевић 6, Рис 7, Николић 5,5, Јањин 5,5, Скотовић 5,5, Лаврек 5,4, Пантелић 5.
После доброг увода у меч Лука Стојановић у 5. минуту избија сам испред гола и резантним ударцем доноси предност домаћинима.
Нешто касије, Бранислав Шер после добре акције просто се ушетао с лоптом у противнички гол. У 39. минуту Цетењи је прошао по десној страни, упутио центаршут, што користи Лука Стојановић.
На самом почетку наставка шут је упућен према голу госију, голман је лопту имао у рукама, али је испустио, на њу је натрчао Бојан Ружић погодио мрежу, да би исти играч у 68. минуту после доброг дотрчавања повисио резултат. Онда је у 72. минуту Јован Караташевски лепим шутем увећао вођство домаћих.
У 83. минуту Ференц Цетењи је продром направио је дар-мар у шеснаестерцу гостију, заобишао и голмана и пласирао лопту за сигурно седмицу у Тителу.
М. Н. Петровић
Фрушкогорац - Цемент 1:1 (0:0)
СРЕМСКА КАМЕНИЦА: Игралиште Фрушкогорац, гледалаца 100, судија: Јосић (Нови Сад), стрелци: Стевановић у 76. за Фрушкогорац, а Ћулум у 71. минуту (из пенала) за Цемент. Жути картони: Пекановић, Станић, Башић Палковић, Попадић (Фрушкогорац), Ћакула, Убовић (Цемент).
ФРУШКОГОРАЦ: Ђуранин, Лазић, Бучо, Ранисављевић, Јевтић (Мајсторовић), Младић (Бркљача), Стевановић (Башић Палковић), Пекановић (Попадић), Вулетић (Бајић), Станић, Петровић.
ЦЕМЕНТ: Мандић, В. Сапунџић, Шаренац, Жакула, Татић (Плавшић), Ћулум, Ракић (Убовић), Н. Сапунџић (Тубић), Ђаковић, Ђерић, Вучковић.
Фудбалери Фрушкогорца откинули су бодове лидеру. Иако је екипа Цемент дошла са епитетом фаворита, у пракси је то изгледало другачије.
У првом полувремену углавном се играло између два шеснаестерца, мада било је прилика и полуприлика на обе стране. У наставку су виђена оба поготка.
Прво је искусни Ћулум погодио са беле тачке за госте, а свега пет минута касније Стевановић је вратио ствари на почетак. На крају сваком по бод, којим су домаћи фудбалери задовољнији.
Ђ. Л.
Хајдук (Ч) - Јединство 3:1 (0:0)
ЧУРУГ: игралиште Хајдука, гледалаца око 250. Судија: Марковић (Нови Сад). Стрелци: Антонић 60. Вукановић 63. Ачански 78. за Хајдук. Станчић у 53. минуту за Јединство. Жути картони: Антонић, Росић, Марковић Хајдук. Ћирин, Станчић, Радмановац, Клинцов, тренер Русов Јединство. Црвени картон: тренер Русов Јединство.
ХАЈДУК: Радановић 7, Срећков 7, Вукановић 8 (Марковић), Мишковић 7, Росић 7, Клисара 7 (Вујков), Тегелтија 7 (Тривуновић 7), Станковић 7, Ачански 8, Антонић 8, Танасић 7.
ЈЕДИНСТВО: Танкосић 6, Клинцов 6, Додић 6 (Маливук), Рондовић 6, Тепић (Петровић 6), Илијин 6 (Радмановац 6), Станчић 7 (Вејчански), Виторац 6, Ћирић 6, Малиновић 7, Пановић 6.
У правом фудбалском амбијенту одигран је сусрет између Чуружана и Госпођинчана, где је заслужено славио домаћин.
Узбуђења је било доста на обе стране, а најинтересантнија дешавања догодила су се у другом делу ове утакмице у којем су гости први стигли до предности. После прекида, погодио је Дарко Станчић.
Стамени штопер Милош Антонић покушао је на истеку сата игре, из велике удаљености и успео је одличним ударцем да превари Николу Танкосића и изједначи резултат.
Узбуђење се није ни стишало када је 18-огодишњи Лука Вукановић, који све више скреће пажњу на себе, голом преокренуо резултат; да би се потом у стрелце уписао и Стефан Ачански.
П. Бундало
Петроварадин - Пролетер 1:1 (1:1)
ПЕТРОВАРАДИН: Игралиште Петроварадина, гледалаца 100, судија; Паштар (Ветерник), стрелци: Паповић у 29. за Петроварадин, а Илић у 45+3. минуту за Пролетер. Жути картони: Гавришић, Ракановић, Спасић, Мудрић (Петроварадин), Прљевић, Паповић (Пролетер). Црвени картон: Ракановић (Петроварадин).
ПЕТРОВАРАДИН: Страјнић, Вукобратовић, Карталија, Гавришић (Гардиновачки), Нинковић (Губеринић), Чича (Ковачевић), Поповић (Ерцег), Ракановић, Анушић, Спасић, Мудрић.
ПРОЛЕТЕР: Недељковић, Бараћ, Илић, Марјановић, Прљевић, Вукашиновић, Бабић, Паповић, Губеринић, Маринковић, Радиновић (Видарић).
Утакмица у Петроварадину одиграна је у петак. Виђена је веома изједначена утакмица између два искусна састава.
Оба поготка виђена су у првом делу сусрета. Први су повели домаћи преко одличног Паповића и када су сви мислили да ће се на одмор отићи са минималном предношћу домаћих, Илић се у надокнади првог полувремена побринуо да то не буде тако.
У наставку сусрета углавном се играло на средини терена, без ризика, и то је резултирало да свакој екипи иде по бод.
Ђ. Л.
Славија - Омладинац 4:1 (0:0)
НОВИ САД: Игралиште Славије на Салајки, гледалаца 80, судија: Вучковић (Сремска Каменица), стрелци: Вулетић у 55. Радосављевић у 63. Батинић у 73. и Вукотић у 83. за Славију, а Мрђан у 52. минуту за Омладинац. Жути картони: Батинић, Ерор (Славија), Зељковић, Ристић (Омладинац).
СЛАВИЈА: Барјактаровић, Гајић, Блешић (Радосављевић), Ранисављев (Вуколић), Богданов (Вулетић), Батинић, Ерор, Вајић, Остојић, Станковић (Вукотић), Иконић (Ћеха).
ОМЛАДИНАЦ: Зељковић, Малиновић (Мартиновић), Јакшић, Пецељ, Родић, Панић (Кресоја), Бецић, Софранин, Мрђан, Живојнов (Радин), Ристић.
Сириг - ЖСК 3:0 (1:0)
СИРИГ: Игралиште Сириг, гледалаца 100, судија: Лукић (Нови Сад), стрелци: Наранчић у 45+2. Петровић у 60. и Вучковић у 65. минуту. Жути картони: Ђисалов, Полић (Сириг), Клисарић, Марков (ЖСК):
СИРИГ: Војводић, Ђисалов, Полић (Вулић), Петровић, Романов (Обрадовић), Дражић (Берић), Вучковић, Којовић (Шведић), Латковић, Косић (Брежњак), Наранчић.
ЖСК: Савановић, Марков, Брежњак, Д. Ђурђић, Попржен, Грбић (Видовић), Солдат, Клисарић, Марков, Попов (А. Ђурђић), Јерoкивћ.
Шајкаш - Футог 1:5 (0:3)
КОВИЉ: СЦ „Ада”, гледалаца 70, судија: Милановић (Сремски Карловци), стрелци: Пушић у 67. за Шајкаш, а Л. Панић у 4. и 28. М. Трифуновић у 9. Стевановски у 81. и Швоња у 90. минуту за Футог. Жути картони: Рулић, Пушић (Шајкаш), Л. Панић, У. Кутањац, Стевановски (Футог). Црвени картон: Пушић (Шајкаш)
ШАЈКАШ: Јосимов, Деспотов, Рулић, Хорват, Алексић, Ђаковић (Радивојевић), Шегуљски (Војновић), Беновић, Пушић, Пожарев (Вујиновић), Глоговац (Плавшић).
ФУТОГ: Мандић, Медић, Шумар, Швоња, Л. Панић, М. Трифуновић, Н. Кутањац, Токин, Милић, Чепић, У. Кутањац (Стевановски).